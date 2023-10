‘Nace una estrella’ reunirá en concierto a sus 17 participantes

Este lunes 23 de octubre, los participantes de Nace una estrella, de Teletica, llevarán su talento vocal e interpretativo a un escenario distinto al de los últimos domingos: ellos se presentarán en su primer concierto juntos, en el Jazz Café Escazú.

Salir del programa Nace una estrella antes de la final no quiere decir que las personas eliminadas perdieron oportunidades. La producción del programa de canto ideó una iniciativa que, además de hacerles brillar en escena, les permitirá seguir en contacto con sus compañeros que aún luchan, a punta de talento y disciplina, por un espacio en la final.

Los 17 participantes de 'Nace una estrella' volverán a estar juntos en el escenario: esta vez en tres conciertos. (Albert Marín)

Steven Campos, Sofía Gatgens, Valery Álvarez, Rowena Scott y la niña Amanda Alonso, las primeras cinco personas eliminadas de Nace una estrella, se reunirán con los compañeros que a la fecha continuarán en el programa, así como con el adulto y el niño o niña que se despedirán del concurso este domingo 22.

Las 17 estrellas cantarán junto a una banda en vivo y, quienes deseen verlos, pueden adquirir sus entradas a través de publitickets.com. El costo de cada boleto es de ¢10.000 más IVA.

El concierto, que es para todo público, se realizará además de este lunes 23 de octubre, los días 13 y 22 de noviembre. Siempre a las 8 p. m.

“Los géneros del repertorio serán muy variados: pop, salsa, rancheras, entre otros. Algunas de las canciones que interpretaran los artistas son: No podrás, Que será de ti, Yo te pido amor, De mí enamórate, Mi buen amor, Rolling in the Deep, Ángel, The Winner Takes It All y Palabra de honor. Se contará con banda en vivo e invitados especiales como Luis Montalbert y Rodrigo Lagunas”, adelantó Vivian Peraza, productora de Nace una estrella.

Peraza detalló la razón de ser de esta iniciativa, que tiene que ver, sobre todo, con darle más visibilidad a cada una de las personas que lograron ganarse un lugar en el programa, que se transmite todos los domingos a las 7 p. m.

“Queremos darles mayor exposición a los participantes, que puedan vivir la experiencia de lo que viven los artistas en los conciertos. Otra de las intenciones es que tengan un acercamiento con el público”.

La productora destacó que todo el dinero que se gane con la venta de entradas se dividirá entre los 17 participantes.

Nace una estrella tendrá gala de duetos

Este domingo 22 de octubre, un día antes del concierto, Ana Laura Madrigal Cruz, Jafet Jerez Moreno, Jeferson Donado Lara, Jenny Gómez Medina, César Fuentes Gamboa, Daniel Fonseca Rojas, Gustavo Marín Lezcano y James Angulo Torres, enfrentarán el reto de presentar un show a dúo con un participante de temporadas anteriores.

Lo mismo ocurrirá en la categoría infantil, en la que Jeremy Solís Amador, Mariser Picado Núñez, Lucas Guerrero Chavarría y Maykol Cordero Solís harán dúo con niños y niñas que sobresalieron en ediciones pasadas.

Esta octava gala revelará quienes son las dos nuevas personas eliminadas de la competencia.