Murió Rubén Moya, la voz en español de He-Man y Morgan Freeman

El afamado actor de doblaje Rubén Moya, conocido por dar voz a He-Man, falleció este lunes 12 de junio, a los 62 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en sus redes sociales, organización de la que el intérprete era parte.

“Actor de amplia trayectoria en el mundo del doblaje profesional. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, detalló la publicación, que se acompaña de una fotografía del actor.

Rubén Moya sumaba más de 40 años de trayectoria. (Página Web Rubén Moya)

El actor nació el 31 de octubre de 1960 y desde que tenía 13 años se interesó por las artes. Su debut fue en el cine y participó en películas como Mil caminos tiene la muerte, Las fuerzas vivas, Canoa, Tres lancheros picudos, El ratero del vencindario y Los pelotones de Juan Camaney.

Sin embargo, en 1979, a los 19 años, descubrió el doblaje de voz y se especializó en ese ámbito artístico. Además de He-Man, en el mundo animado, dio voz a Zurg (Toy Story), Cobra Bubles (Lilo & Stich), Shan-Yu (Mulán) y Globo (pez globo de la película Buscando a Nemo).

“Debo decirles que los dibujos animados en lo personal me parecen muy placenteros de doblar, aunque también reconozco que tienen su grado de dificultad, sobretodo cuando se trata de una serie. En la época en la que doblábamos He-Man teníamos que estar todos los actores juntos, porque no había mas que dos tracks para grabar”, decía el actor en su página web.

Y añadía: “Hacíamos cuatro capítulos diarios, y en ocasiones tardábamos hasta un mes, esto dificultaba el poder cumplir con los demás compromisos que todos teníamos. Pero créanme que la satisfacción es plena”.

Además de prestar su voz en películas animadas, Moya dobló a Morgan Freeman en producciones como Seven, El caballero de la noche, Batman inicia y Edison. También hizo la voz de Sean Connery (El Sol Naciente), de Richard Burton (Pacto con el diablo, Bajo el bosque lácteo, La noche de la iguana y El exorcista) y Marlon Brando (The Score, Nido de ratas y Apocalypse Now).

Se estima que a lo largo de sus 40 años de trayectoria, Moya participó en más de 1000 largometrajes de televisión.