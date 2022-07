Murió Fernando del Solar, presentador de TV Azteca

El querido conductor Fernando del Solar falleció en México, a los 49 años de edad. Así lo confirmó Venga la Alegría, uno de los programas en los que trabajó por muchos años en TV Azteca.

Hace unos días, el argentino iba a ofrecer una conferencia en Mérida, pero esta fue pospuesta porque reportaron a Del Solar internado por covid-19.

En el matutino de Azteca, sus compañeros se mostraron sorprendidos con la noticia, pues Patricio Borghetti contó que hace tres semanas estuvieron juntos conviviendo y “estaba perfectamente”.

A mediados del 2012, el argentino fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos del cuerpo. Aunque se recuperó, recientemente canceló eventos por complicaciones de salud.

Hace algunos años, Fernando Del Solar libró una fuerte batalla contra el cáncer. Foto: GDA

En marzo del 2018, se integró al programa Hoy de Televisa, bajo la producción de Magda Rodríguez.

Estuvo casado con la conductora Ingrid Coronado, con quien tuvo dos hijos. Hace unos meses se casó con Anna Ferro en Cancún y la pareja compartió el especial momento en redes sociales.

Hace 12 días falleció su padre y Del Solar lo despidió con un sentido mensaje:

“Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo... Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO”, escribió en sus redes.

Emotivo homenaje Copiado!

En el programa Venga la Alegría le rindieron una sentida despedida a quien fuera uno de los conductores favoritos del matutino.

Recordaron anécdotas, así como los momentos difíciles y alegres que les tocó compartir como compañeros y amigos.

Su amiga, la conductora Mónica Noguera, dijo a El Universal que no podía creer la noticia. Además, recordó que cuando comenzaron a trabajar juntos él libraba la batalla contra el cáncer.

“Yo sin creer la noticia … lo que te puedo decir es que cuando Fer y yo comenzamos a trabajar juntos él llegaba de una batalla fuertísima contra el cáncer. Quien le devolvió la sonrisa fue Ana, ellos se casaron recientemente y pensé que eran la mejor pareja que podía existir … ahora no tengo palabras por su partida, me duelen sus hijos, Ana su esposa, su familia, pero creo que nos dejó su amor por la vida y su pasión por la gente que amaba”, expresó.