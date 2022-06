Actor tico Gary Centeno debuta como juez en ‘reality’ de baile de TV Azteca

El actor costarricense Gary Centeno fue elegido por TV Azteca para ser uno de los jueces de su nuevo reality Quiero bailar, que se realiza de lunes a viernes durante la revista matutina Venga la alegría.

Esta es una competencia de baile en la que talentosos niños suben al escenario acompañados de una figura de la farándula para hacer una coreografía y ser evaluados por el jurado. Eventualmente son eliminados hasta que haya un ganador.

“Creo que en esta carrera hay que adaptarse a las cosas que están sucediendo y eso es lo que estoy haciendo ahorita. La verdad es que yo estoy muy agradecido y muy contento por esta oportunidad que TV Azteca me da”, dice el actor, de 34 años.

Gary Centeno da sus apreciaciones de baile en el concurso 'Quiero bailar'. (Captura Instagram)

El panel de jurados lo complementan la actriz Fran Meric y el coreógrafo Charlie D.

Quiero bailar es el tercer reality show de Venga la Alegría, programa que compite directamente con Hoy, la revista matutina de Televisa que tiene el concurso Las estrellas bailan en Hoy.

[ Actor tico Gary Centeno enfrenta el acoso cibernético en México tras participar en ‘reality’ ]

Oportunidades

En los últimos años, el actor costarricense ha logrado catapultar su carrera artística en México, principalmente de la mano de TV Azteca, cadena que le abrió las puertas en el 2021 para ser parte del reality show Survivor, que lo mostró como uno de los concursantes más fuertes y polémicos de la competencia.

Gary Centeno fue uno de los personajes más polémicos de 'Survivor México', el año anterior. (Foto: Captura Instagram Survivor)

Posteriormente, a inicios de este 2022, la televisora lo anunció como uno de los famosos de la competencia Todos a bailar, en donde una familia baila con una personalidad. En este concurso el actor salió victorioso al quedarse con el primer lugar del programa.

“Desde que participé en Survivor TV Azteca me jaló. Ellos me llamaban para entrevistas, me llevaban a los programas y me invitaron a ser una de las figuras de Todos a bailar... pero yo sí creo que para bien o mal Survivor me ayudó un montón”, dice.

Gary considera que el hecho de ser no solo actor, sino bailarín y conductor; así como estar dispuesto a participar en proyectos que destaquen sus fortalezas y su talento, le ha ayudado a abrir más puertas.

“Este medio es tan difícil y competitivo que yo siempre he creído que entre más cosas sepa hacer uno es mejor. Al final uno no sabe de qué manera va a ayudarle a uno el saber bailar o tocar un instrumento en la actuación”, agrega el costarricense, quien vive en México desde hace nueve años.

Anteriormente, Gary había sido parte de la primera temporada de la serie de Netflix La casa de las flores y también ha trabajado en varios proyectos de Televisa, entre ellos, Como dice el dicho.

Además de su trabajo en el reality de TV Azteca, el actor se incorporó a la obra de teatro El tema, que mezcla drama y comedia. Esta es una puesta en escena co-protagonizada por Centeno y la actriz de Rebelde Zoraida Gómez.