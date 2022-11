Mauricio Hoffman cumple su gran sueño fuera de la TV: ‘Decidí hacer más por mí’

Hay vida más allá de la televisión. El presentador Mauricio Hoffmann se vinculó en la pantalla chica desde muy joven y siempre se ha sentido muy satisfecho frente a las cámaras; sin embargo, uno de sus sueños no tiene nada que ver con los reflectores, pero sí con las nubes y el aire.

Mauricio Hoffmann, presentador de De boca en boca y Sábado Feliz, siempre ha sido un amante de los aviones. Desde que tiene conciencia estos aparatos han estado presentes en su vida.

Cada vez que le iban a hacer un regalo, él pedía un avión y, al escucharlos volar, buscaba con ansias poder ubicarlo en el cielo. Desde hace unos meses, él materializa un sueño, pues entró a estudiar aviación.

Desde hace 10 meses, el presentador Mauricio Hoffmann le da una oportunidad a otra de sus grandes pasiones: la aviación. Foto: Mauricio Hoffmann para LN

“Siempre me han gustado. Hace muchos años, entrar al aeropuerto Tobías Bolaños era muy fácil; muchos de los paseos de fin de semana con mis papás era ir al Tobías Bolaños y subirme en algunas avionetas. Este gusto lo traigo desde que soy carajillo”, contó.

¿Se dedicará a la aviación? Copiado!

Mauricio, quien cumplió 39 años el 8 de noviembre, se siente satisfecho al estar logrando lo que siempre quiso hacer. La curiosidad por estudiar aviación lo acompañó por mucho tiempo. Para él, este es el momento justo y no considera ‘que sea tarde’.

“Siempre he querido poder volar. Estoy cumpliendo un sueño. Gracias a Dios he podido hacerlo, sea tarde o no. La verdad es que no. Me dicen: ¿te agarró tarde? o ¿ya para qué? Pero, al final, yo las cosas las hago porque me gustan, me apasionan. Después el futuro vendrá. Vivo el hoy y disfruto esta etapa”, confió.

Mauricio Hoffmann tiene otro amor aparte de la televisión: los aviones y todos los aparatos que pueda volar. Foto: Mauricio Hoffmann para LN

El presentador suma más de 10 meses estudiando la carrera, en la cual hay teoría y práctica.

Acerca de sus planes cercanos con relación a este nuevo camino y si ha considerado dedicarse a ser piloto, Hoffmann insiste en que siempre le han gustado los aviones y volar, afinidad que lo llevó a formarse. No obstante, hasta ahora, no ha pensado en entrar de lleno a la aviación, pero reafirma que el futuro es incierto.

“Lo veo como una pasión, Me gusta esto de montarme en un avión y pilotearlo. Estudiar aviación es como un hobbie. Para mí el futuro no existe. No puedo decir qué va a pasar en dos o 10 años”.

El presentador continuó: “¿Qué pasa si dejo la tele y empiezo a ser piloto? El camino de la vida me llevará a tomar decisiones. Ahorita estudio porque es algo que me apasiona demasiado. Quiero aprender. Disfrutar. Si eso se convierte en negocio después, el tiempo lo dirá”.

Él recalca lo mucho que disfruta su labor frente a las cámaras de televisión.

Mauricio Hoffmann realiza prácticas en un simulador como parte de sus cursos para la carrera de aviación. Foto: Mauricio Hoffmann para LN

La experiencia Copiado!

Tras sus estudios teóricos, algunas experiencias en un simulador y un día de vuelo junto a un instructor, Mauricio comprendió que definitivamente está haciendo lo que le gusta.

“Cuando se cumplen ciertas materias, empezás la parte práctica. En mi escuela CPEA podés empezar a sumar horas de vuelo para ganar experiencia. La teoría puede tomar un año y medio y las horas vuelo dependen de cómo se vayan pagando”, añadió.

El finalista de la sétima edición de Dancing with the Stars contó que la idea de empezar a estudiar esta carrera nació desde tiempo atrás cuando determinó que debía hacer más por él mismo.

“Entré a estudiar cuando decidí hacer un poco más de cosas por mí y para mí. Esta experiencia ha sido lo máximo”.

Incluso, Hoffmann ha compartido su pasión por los aires con su dulce hija Zoé, de casi cuatro años.

Hace un tiempo él posteó en sus redes sociales un video sobre un viaje que realizaron juntos en helicóptero. Como ha dicho en entrevistas anteriores, su principal prioridad es compartir tiempo de calidad con la pequeña.