Mauricio Hoffmann y Majo Ulate: una relación que inició gracias a ‘la simpatía y a la sencillez’

Mientras Mauricio Hoffmann realizó su presentación de baile en el estreno de Dancing with the Stars (DWTS), en el público sobresalía una mirada embelesada y brillante: la de su novia María José Ulate (Majo). Ella estuvo atenta y cuando el presentador terminó de bailar junto a la coreógrafa Alhanna Morales, él saludó a su novia a lo lejos con la mano, ella le respondió formando un símbolo de corazón. Ella será uno de los principales apoyos del presentador durante la competencia.

En tiempos recientes, Mauricio y Majo han hecho más pública su relación, una que inicialmente buscaron mantener de bajo perfil, esto porque se empezó a hablar del noviazgo entre ellos luego de que se diera a conocer que el presentador de De boca en boca y Sśbado Feliz se había separado de quien ese momento era su esposa -la periodista Ericka Morera- y los comentarios alrededor de estos vínculos no cesaron en redes sociales.

Mauricio Hoffmann y Majo Ulate tienen más de un año de relación. Ella acudió al estreno de 'Dancing with the Stars' para apoyar a su novio. Foto: Fernanda Matarrita

El tiempo ha pasado y Mauricio y Majo continúan unidos, de hecho, ella será uno de los principales respaldos ahora que él compite en el concurso de ballroom de Teletica. Al finalizar la primera gala de DWTS, la pareja conversó con Viva acerca del respaldo que ella representa ahora que él compite, de su relación --una que viven día a día y “sin perder el tiempo pensando en el futuro”-- y de qué fue eso que los hizo enamorarse.

Amor y apoyo

Majo Ulate considera que el apoyo a Mauricio viene más allá de solamente asistir a verlo y a aplaudirle mientras él se presenta en el concurso de baile.

“Creo que el respaldo viene desde la casa, creo que desde ahí es donde uno más apoyo les da. Me imagino que le pasa a todos los chicos que están en este formato. Todo empieza desde los ensayos, hay que meterle el hombro con lo que se necesite. Aquí vamos a estar apoyándolo. Él está acostumbrado a competir desde que tiene memoria. Siento que le va a ir muy bien”, dijo Ulate.

Si bien ella no precisa el tiempo de relación con su novio, dice que suman más de un año, tiempo en el que él la sigue conquistando con su “simpatía, su forma de ser graciosa y divertida”, entre otros atributos.

“Son un montón de cualidades que se pueden mencionar. La personalidad siempre es lo más importante, lo que uno conoce cuando ya se sienta con la persona a hablar, a compartir. Ahí está el factor determinante”, comentó Majo.

Majo Ulate estuvo apoyando a su novio Mauricio Hoffmann desde el público. (Rafael Pacheco Granados)

Ella dice que el apoyo hacia Mauricio es de todos los días y que ahora que inició en esta competencia hicieron una pizarra para poder organizarse.

“Entre ser papá, el canal, ahora Dancing, las meriendas, trato de que se vaya a ensayar con meriendas”, comentó.

Según la maquillista, ella y él pasan mucho tiempo juntos por lo cerca que viven.

“Él vive en Rohrmoser y yo en Paseo Colón. Pasamos de aquí para allá los dos. Estamos muy contentos. Yo lo ayudo con sus meriendas, con los horarios y estoy apoyándolo en lo que él necesite. Ahí le metemos el hombro”, comentó.

Mauricio, por su parte, enfatizó en lo valioso que es el apoyo de la familia y de la pareja en cada reto que él se proponga.

“En momentos difíciles o cuando uno está con la energía baja ese apoyo te levanta. Significa mucho para mí que Majo esté conmigo; el apoyo que me ha estado dando es increíble.

“Yo soy ordenado pero olvidadizo, Majo me hizo un cronograma con los días de la semana con mis ensayos y mis otras cosas, me hace loncheras para salir de casa con meriendas. Eso es vital”, comentó Mauricio, quien contó qué fue lo que lo hizo enamorarse de María José.

“¿Qué no me enamoró? Ella es una mujer auténtica, una mujer sencilla, una mujer que tiene muchas ganas de vivir, de luchar por las cosas. Me transmite mucha paz, tranquilidad y me ha enseñado a no tomarme las cosas tan personales y a vivir con más calma”, aseguró Mauricio, quien se unió a la entrevista luego de terminar de atender a personas del público que querían tomarse fotos con él.

Antes de que él se uniera, Majo respondió una preguntas relacionadas con el futuro de su relación con Mauricio Hoffmann.

–Usted siempre se ha mostrado como una mujer relajada, que vive el día a día. ¿Se visualiza con Mauricio en el futuro de alguna manera?

Creo que siempre que uno está bien en una relación se visualiza segura, pero como dice usted, vivimos el día a día, lo disfrutamos, tenemos una mentalidad de que hoy estamos, mañana no estamos, y a veces uno pierde tanto tiempo haciendo planes y pensando en el futuro que se olvida de vivir en el presente.

“No es algo que ni siquiera piense o que contemple o que valore. Simplemente la relación va a durar lo que tenga que durar. Siempre que estemos bien como pareja vamos a estar juntos”.

Actualmente, los novios planean un podcast juntos. Se llama Divagueando y se estrena el 1.° de julio. En él mostrarán a los amigos más que a los novios.

“(El podcast) Será más allá del amor, es más bien toda la diversión que compartimos como amigos”, explicó Majo.