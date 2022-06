Estreno de ‘Dancing with the Stars’: amor desde el público, lágrimas y un empate

Mauricio Hoffman y Kimberly Loaiza empataron en el primer programa de 'Dancing with the Stars'. Ambos obtuvieron 19 puntos. (Rafael Pacheco Granados)

La gala en la que Teletica Formatos regresó a uno de sus programas con público, tras dos años muy difíciles por la pandemia, tenía que ser especial. Por eso, en el estreno de Dancing with the Stars, no faltaron las sorpresas, el amor y, por supuesto, las mascarillas.

Este 26 de junio, las parejas conformadas por Mauricio Hoffmann y Alhanna Morales, así como la de Kimberly Loaiza y Érick Vásquez se llevaron el primer lugar. Sin embargo, aún faltan 12 semanas de competencia para conocer quien será el ganador de esta nueva temporada.

Aparte de las mascarillas en el público, las cuales fueron obligatorias para todos los presentes, resaltó el apoyo y el amor hacia las estrellas. En el caso de Lorna Cepeda, ella contó con la compañía de su mánager, quien viajó para estar a su lado. Ella, además, espera ver en la audiencia del estudio Marco Picado a su prometido, Juan David Morelli.

Lorna Cepeda durante su primera presentación en Dancing with the Stars. Ella y Michael Rubí bailaron salsa. (Rafael Pacheco Granados)

Bryan Ganoza, por su parte, contó con el apoyo de su pareja, Youcenar Castro, y los hijos de ambos Colette y Bastian.

Mauricio Hoffmann también recibió el amor desde las graderías: su novia, la maquillista María José Ulate, estuvo atenta a cada movimiento de su pareja y, al finalizar el show, ella celebró su presentación haciéndole un símbolo de corazón.

La periodista deportiva Gabriela Jiménez también contó con el afecto de un ser querido, a ella llegó a apoyarla el jugador cartaginés Marcel Hernández, con quien se le ha relacionado sentimentalmente. El futbolista estuvo atento a cada detalle de la presentación de la participante, incluso grabó el show.

María José Ulate apoyó desde el público a su novio Mauricio Hoffman durante la primera gala de 'Dancing with the Stars'. (Rafael Pacheco Granados)

Una noche iluminada

Los aplausos, sorpresas e incluso las lágrimas estuvieron presentes en esta noche. La presentadora y creadora de contenido Kimberly Loaiza protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche, pues luego de su presentación, junto a Érick Vázquez, no contuvo el llanto por todo lo que significa para ella llegar hasta esta etapa de su vida.

Otra de las grandes revelaciones fue Víctor Mambo Núñez, quien luego de bailar junto a Yessenia Reyes dejo claro que “los futbolistas también pueden bailar”.

Al momento de bailar, Lorna Cepeda, la recordada Peliteñida de Yo soy Betty, la fea recibió una ovación evidente del público, quienes no dejaron de vitorearla y aplaudirla. Segundos antes de salir, Cepeda mostró a través de su lenguaje corporal un poco de nervios, sin embargo, en la pista demostró todo el sabor propio de Cartagena, la tierra colombiana en la que nació. Todo eso, claro, incentivado por su pareja de baile, Michael Rubí, quien antes de la presentación le besó la frente como señal de respaldo.

El jugador Marcel Hernández llegó al estudio Marco Picado a apoyar a Gabriela Jiménez. (Rafael Pacheco Granados)

Una enorme alegría

Previo a la gala, Paula Picado, vicepresidenta corporativa y directora de Teletica Formatos, se refirió a lo que significa llegar hasta estas instancias con el formato Dancing with the Stars.

“Yo creo que llegar a la sétima temporada es un reflejo del compromiso que tenemos todo el equipo de hacer siempre las cosas mejor y de ir subiendo escalones temporada tras temporada. Yo me siento super entusiasmada con la inauguración de esta sétima temporada de Dancing With the Stars porque esto significa que la gente ha acogido con gran cariño el formato, y sobre todo que lo disfrutan con emoción en el seno de los hogares costarricenses, quienes son nuestra razón de ser”, comentó la directora.

En el público también sobresalió la presencia de Romeo, el perrito de Paula Prada, una de las hijas de Paula Picado, directora de Teletica Formatos. (Rafael Pacheco Granados)

Picado, quien estuvo acompañada por sus tres hijas María Jesús, Paula (quien incluso llevó hasta el estudio a su perrito Romeo) y Luciana Prada, añadió:

“Tenemos un gran equipo detrás de esta producción que tiene mucha pasión en su trabajo y un enorme compromiso con la calidad. En lo personal, espero que esta temporada enamore al público y, para ello, hemos trabajado en una propuesta moderna, un escenario más tecnológico, un magnífico elenco y un equipo de trabajo que cuidará todos los detalles para el disfrute de una producción de lujo.

“Dancing With the Stars es el primer formato que logramos llevar a una sétima temporada, lo cual nos da una enorme satisfacción pero, sobre todo, es un gran compromiso para seguir haciendo las cosas cada vez mejor siempre, poniendo a nuestra audiencia como nuestra principal razón de ser”, aseveró.

Efectivamente, una de las novedades más notorias fue un set más moderno y notorio.

El pequeño Bastian, de tres meses, estuvo en el público apoyando a su papá, Bryan Ganoza. (Rafael Pacheco Granados)

Los resultados de la noche

Estos son los ritmos y las notas que obtuvo cada pareja durante la primera gala de Dancing with the Stars. Aparecen según orden de presentación.

José Miguel ‘JM’ Cruz y Angélica Gamboa: bailaron Cha cha y recibieron 14 puntos.

Víctor ‘Mambo’ Núñez y Yessenia Reyes: bailaron Tango y recibieron 17 puntos.

Mauricio Hoffmann y Alhanna Morales bailaron Jive y recibieron 19 puntos.

Kimberly Loaiza y Erick Vázquez: bailaron Quickstep y recibieron 19 puntos.

Bryan Ganoza y Jahzeel Acevedo: bailaron Vals y recibieron 17 puntos más 1 adicional por ganar el paso de la noche.

Gabriela Jiménez y Kevin Vera: bailaron Samba y recibieron 15 puntos.

Lorna Cepeda y Michael Rubí: bailaron Salsa y recibieron 15 puntos.

Melissa Diakova y Andrés Fernández: bailaron Cha cha y recibieron 17 puntos.

Nicole Aldana y Javier Acuña: bailaron Rumba y recibieron 15 puntos.

Joaquín Yglesias y Lucía Jiménez: bailaron Foxtrot y recibieron 18 puntos.

Joaquín Yglesias y Lucía Jiménez. (Rafael Pacheco Granados)

Nicole Aldana y Javier Acuña. (Rafael Pacheco Granados)

Melissa Diakova y Andrés Fernández. (Rafael Pacheco Granados)

Gabriela Jiménez y Kevin Vera. (Rafael Pacheco Granados)

Víctor ‘Mambo’ Núñez y Yessenia Reyes. (Rafael Pacheco Granados)