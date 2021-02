Luego de sus publicaciones, Carano perdió la posibilidad de tener su propia serie en Disney+. Fuentes dijeron a ABC que aunque varios ejecutivos de Disney intentaron convencer a los directivos de Lucasfilm, los esfuerzos fueron en vano y la actriz quedó fuera de Rangers of the New Republic, el spin-off en el que Cara Dune sería protagonista. Hasta ahora se sabe que Lucasfilm está buscando a una intérprete sustituta.