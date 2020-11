“Conocí a Dave estaba trabajando en secreto con George en Star Wars: La guerra de los clones antes de que alguien siquiera la hubiera oído nombrar. Yo le mostré Iron Man en secreto y él me mostró Star Wars: La guerra de los clones y me quedé pasmado. En ese momento le dije: ‘Si alguna vez necesitas una voz para esto, me encantaría hacerlo’ y ese fue el comienzo”, detalla Favreau.