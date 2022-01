Los Globos de Oro serán privados: no habrá transmisión por tele ni alfombra roja

La tradicional gala de los Globos de Oro, que se realizarán el domingo 10 de enero, se llevarán a cabo de manera privada: no habrá transmisión en vivo, según anunciaron sus organizadores el jueves por la noche.

La actividad será reducida, no tendrá público y no contará con alfombra roja, replicó Reuters. Este anuncio llega luego de que el año pasado la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood recibiera acusaciones por racismo, sexismo, acoso y corrupción, y de que la cadena televisiva estadounidense NBC informara que no iba a transmitir en vivo esta edición.

La asociación, que recibió críticas por la falta de diversidad racial y se habló de supuesta corrupción por “las relaciones cercanas con algunos estudios de cine” y si “ello podría haber influido en la elección de los nominados y ganadores”, dijo en octubre que “de los 21 miembros incorporados, seis de ellos eran personas negras”.

En tales circunstancias, los ganadores de los premios más importantes antes de los Óscar se anunciarán por internet.

“Ofreceremos actualizaciones en tiempo real sobre los ganadores en la página web de los Globos de Oro y en nuestras redes sociales”, informaron a través de la página oficial de los Globos de Oro, en Twitter.

En esta edición la audiencia no podrá ver en vivo los Globos de Oro. Para conocer a las personas ganadoras habrá que prestar atención a las redes sociales y la página oficial de la organización. Foto: AFP (-/AFP)

Para esta edición, que es la número 79 de los premios, los filmes dramáticos Belfast y El poder del perro lideran las candidaturas con siete cada uno. Además, Netflix tuvo la mayor cantidad de nominaciones de películas (con un total de 17), mientras que HBO lideró las postulaciones en series (con un total de 15), informó Viva en diciembre.

Entre las celebridades nominadas destacan: Lady Gaga (House of Gucci), Will Smith (King Richard), Kristen Stewart (Spencer), Nicole Kidman (Being the Ricardos) y Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth), citó Reuters.