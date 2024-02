¡Hola, Max! Estas son las novedades del relanzado servicio de streaming de Warner y Discovery

En el aspecto formal de nombre, efectivamente Max es menos que HBO Max. Ahora bien, el ahorro en letras es lo único que disminuye, pues el relanzado servicio de streaming más bien sumó mucho, a lo mejor demasiado, este 27 de febrero, cuando se da su refrescamiento para sus suscriptores de Latinoamérica y el Caribe.

El crecimiento en el menú es el reflejo de la fusión concretada en abril del 2022 entre los gigantes Warner Bros. y Discovery, la cual ocurrió meses después del lanzamiento de HBO Max, en el 2021. Ahora, además de la anterior oferta de contenidos de Warner Bros, HBO, Cartoon Network y DC, la plataforma también suma series, telenovelas y reality shows de los canales de Discovery, como Discovery Home & Health, ID, Food Network, Animal Planet y Discovery Kids.

Después de revisarlo esta mañana, estos son los principales cambios que se hacen notar:

Más familias

De primera entrada, Max reacomoda sus “casas”: a las cinco marcas que ya venían de HBO Max –HBO, Max Originales, Cartoon Network, DC y Cartoon Network– se suman las recién llegadas Discovery, Discovery Home & Health, Investigation Discovery y Discovery Kids. Además, se independizan dos marcas que antes estaban implícitas dentro del catálogo de HBO Max: todo el contenido relacionado con Harry Potter se agrupa bajo el nuevo apartado de Wizarding World (a tono con la estrategia comercial que ya se ve en tiendas para la franquicia mágica), y Adult Swim se desprende de Cartoon Network para llevarse su animación adulta a una etiqueta autónoma.

El servicio Max junta ahora en una misma plataforma de streaming a las marcas de Warner Bros. y las de Discovery (Foto: Captura de pantalla).

Nuevo menú

Max simplificó el menú de navegación, quizás incluso más de la cuenta, en solo cuatro opciones: Series, Películas, HBO, y Niños y Familia.

“Series” es una categoría que de entrada parece imprecisa, pues en ella se revuelven por igual las series dramáticas y de comedia de HBO en el sentido más tradicional del concepto (una historia actuada), con las series documentales y de reality que suma Discovery. En esto aún hay una buena oportunidad de mejora.

En tanto, se nota el ánimo de rebrandear a Max como una plataforma que también es cercana a la familia y especialmente a los niños, mercado importantísimo para los proveedores de streaming y que al día de hoy ha sido de dominio casi absoluto de Netflix y Disney+. De esto hablaremos en detalle más adelante.

El poder de Discovery

Tras décadas de dominar los servicios de televisión por cable con su amplia oferta de canales, Discovery finalmente llega al streaming en Latinoamérica, gracias al nacimiento de Max. Y es aquí donde radica la mayor oferta de la relanzada plataforma: atraer a todo ese público que no vuelve a ver las series premium de HBO, pero que sí disfruta de maratonear las docuseries y reality shows sobre personas que desafían a la naturaleza o bien sus propias limitaciones, con tanto drama como podamos aguantar.

De todo eso, Discovery tiene de sobra. Como buque principal lanza la popular franquicia Naked and Afraid, que en sus distintas ediciones plantea el mismo escenario: gente que debe arreglárselas en un entorno selvático sin ningún tipo de facilidades... y sin ropa.

Si bien Discovery había tratado de impulsar su propia plataforma de streaming en Estados Unidos, tras la fusión con Warner Bros. ahora sus contenidos están en el servicio Max.

Televisión confort

Discovery también le suma a Max decenas de producciones diseñadas para hacernos sentir bien: contenidos ligeros, agradables, aspiracionales, con todo tipo de reality shows dedicados a la cocina, el diseño, la salud, y las relaciones sentimentales.

El mejor ejemplo de esto es Property Brothers, uno de los programas más populares de Discovery y que en la nueva plataforma ocupa un lugar tan preponderante como títulos emblema de HBO al estilo de Game of Thrones o The Last of Us. Las andadas de los gemelos más conocidos del sector inmobiliario son seguidas en todo el mundo por millones de televidentes y eso los cerebros de Warner Bros. Discovery pretenden aprovecharlo al máximo.

Igualmente potente es el apartado gastronómico, que se nutre en Max de los programas estelarizados por estrellas de la cocina, como Gordon Ramsay, Guy Fieri, Bobby Flay, Rachel Ray, Duff Goldman, Ted Allen y Giada De Laurentiis. Si usted es fiebre del Food Network, entonces pase adelante y sírvase.

Programas sobre cocina y decoración son ahora uno de los principales atractivos de la plataforma Max (Foto: Captura de pantalla).

Y mucho para los chiquitos

Max va con todo por el segmento infantil y lo grita a los cuatro vientos: en su catálogo ahora se consolida no solo todo el material infantil de Cartoon Network, sino también todo lo que tienen a su haber Discovery Kids. Entre ambas casas suman un menú que debe tener hoy pensando a los ejecutivos de Disney+.

Como joya de la corona de los recién llegados brilla en todo lo alto el programa de la cerdita Peppa, uno de los animados más exitosos entre la población preescolar del mundo y por el que se mueven mercancías de todo tipo.

Saquemos cuenta: Max es ahora la casa de los Looney Tunes, todas las películas de Barbie, las Chicas Superpoderosas, Scooby-Doo, Dragon Ball, Naruto, Hello Kitty, Teen Titans, Jorge el Curioso, Drama Total, el material de Hanna Barbera, todos los animados de DC Cómics y cualquier cosa relacionada con Harry Potter.

El menú infantil de Max se nutre tanto del material de Cartoon Network como también del de Discovery Kids (Foto: Captura de pantalla).

Finalmente, sobre el paso de la antigua plataforma al nuevo servicio, quienes tienen sus suscripciones con HBO Max pueden hacer la transición a Max bajo los mismos términos y condiciones, al menos por un tiempo limitado. Sin embargo, más adelante entrarán a regir nuevos modelos de cobro.

La membresía estándar de HBO Max costaba ¢4.790 mensuales, y ¢39.990 en su modalidad anual, con derecho a 3 dispositivos conectados en simultáneo, material en alta definición y 4K, descarga offline de hasta 30 títulos y 5 perfiles de usuarios dentro de una misma cuenta.

Según se explica en el sitio Max.com, los nuevos usuarios tendrán tres planes para elegir, según sus preferencias, al unirse a Max:

Plan Básico con Anuncios: La suscripción mensual costará ¢3.990 y la anual costará ¢23.880.

Incluye anuncios comerciales.

2 dispositivos en simultáneo.

Resolución Full HD.

Plan Estándar: La suscripción mensual costará ¢5.990 y la anual costará ¢35.880.

2 dispositivos a la vez.

Resolución Full HD.

30 descargas offline.

Plan Platino: La suscripción mensual costará ¢7.990 y la anual costará ¢47.880.