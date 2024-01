HBO Max muere y llega Max: estos son sus nuevos precios, planes y catálogo

Se veía venir y ahora ya tiene fecha: el 27 de febrero la plataforma de streaming HBO Max se relanzará en Latinoamérica y el Caribe, reduciendo su nombre a simplemente Max. Así lo informó el servicio a sus clientes mediante un correo electrónico enviado el 24 de enero.

La movida no es ninguna sorpresa, dado que el cambio se implementó antes en Estados Unidos, donde la metamorfosis entró en efecto desde mayo del 2023. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, se trata de los primeros mercados internacionales donde se hará la transformación del servicio, propiedad del conglomerado Warner Bros. Discovery.

HBO Max debutó en el 2020 como sustituto del servicio HBO Go. Ahora, la plataforma volverá a ser relanzada bajo el nombre Max y fusionando los catálogos de Warner Bros. y Discovery.

En el mensaje, la compañía aclara algunas dudas que podrían surgir con el cambio:

Los perfiles, historial de visualización y “Mi Lista” de HBO Max se guardarán en Max para que el usuario pueda continuar sin tener que empezar de cero.

Dependiendo de su dispositivo, HBO Max se actualizará automáticamente a Max o, al abrir HBO Max, recibirá una solicitud para descargar la nueva aplicación.

La información de facturación e inicio de sesión en Max será la misma que la de HBO Max.

En cuanto al catálogo, Variety informó de que la plataforma duplicará su oferta, pues Max dispondrá de unas 37.000 horas de contenido, más del doble de lo que hoy brinda HBO Max en Latinoamérica.

El crecimiento en el menú será el reflejo de la fusión concretada en abril del 2022 entre los gigantes Warner Bros. y Discovery, la cual ocurrió meses después del lanzamiento de HBO Max, en el 2021. Así, ahora, además de su ya tradicional oferta de contenidos de Warner Bros, HBO, Cartoon Network y DC, la plataforma también sumará series, telenovelas y reality shows de los canales de Discovery, como Discovery Home & Health, ID y Discovery Kids.

Esto quiere decir que, en adelante, al lado de producciones emblemáticas del prestigio de HBO, como The Sopranos, Game of Thrones o The Last of Us, también encontrará en Max a los popularísimos Property Brothers y a la querida cerdita Peppa.

Además, el servicio tendrá la primera ventana en streaming de las películas cinematográficas de Sony Pictures y Universal, estudios que no cuentan con plataformas de cobro propias en nuestra región (y las de Warner Bros, desde luego).

Según analizó la prensa estadounidense en su momento, el cambio busca varios objetivos, empezando por presentar una marca más sencilla y accesible, dado que HBO siempre ha sido asociada con televisión premium, lo cual atrae a televidentes exigentes pero es claro que no todo el mundo puede encontrarle la gracia a True Detective o The Wire.

La incorporación del material de Discovery abrirá la puerta a todo tipo de programación más liviana y casual (¿programas de doctores que revientan espinillas?), a partir del torrente de reality shows que inunda los canales televisivos de la compañía. Esto acercará más su oferta a lo que la gente ya experimenta en Netflix, donde hay para todos los gustos y colores.

El correo enviado a los suscriptores de HBO Max no dice nada referente a los precios que tendrá Max y qué pasará con los planes que ya están vigentes para sus clientes.

Sin embargo, por medio de otras comunicaciones, la compañía ha informado que quienes tienen ya sus suscripciones con HBO Max podrán hacer la transición a Max bajo los mismo términos y condiciones, al menos por un tiempo limitado. Sin embargo, más adelante entrarán a regir nuevos modelos de cobro.

Actualmente, la membresía estándar a HBO Max cuesta ¢4.790 mensuales, y ¢39.990 en su modalidad anual, con derecho a 3 dispositivos conectados en simultáneo, material en alta definición y 4K, descarga offline de hasta 30 títulos y 5 perfiles de usuarios dentro de una misma cuenta.

Según se explica en el sitio Max.com, los nuevos usuarios tendrán tres planes para elegir, según sus preferencias, al unirse a Max:

Plan Básico con Anuncios: La suscripción mensual costará ¢3.990 y la anual costará ¢23.880.

Incluye anuncios comerciales.

2 dispositivos en simultáneo.

Resolución Full HD.

Plan Estándar: La suscripción mensual costará ¢5.990 y la anual costará ¢35.880.

2 dispositivos a la vez.

Resolución Full HD.

30 descargas offline.

Plan Platino: La suscripción mensual costará ¢7.990 y la anual costará ¢47.880.

4 dispositivos a la vez.

Resolución 4K Ultra HD.

Audio Dolby Atmos.

100 descargas offline.