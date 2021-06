HBO Max también privó a Latinoamérica, al menos para su inicio, de series populares que adquirió a otras cadenas con el fin de integrarlas a su catálogo en Estados Unidos, como son Babylon 5, Key and Peele, The Nanny, The New Adventures of Old Christine, Rizzoli & Isles y, muy en especial, The West Wing (la que a título personal más eché de menos).