1. Toda la cartera de HBO: Consolidado como un producto premium de series, documentales y películas para televisión, HBO ya no tiene que probarle nada a nadie. Así, HBO Max será el nuevo hogar de todas las temporadas de series indispensables como Game of Thrones, The Sopranos, The Wire, Veep y Sex and the City, así como de miniseries aclamadas, al estilo de Watchmen, Chernobyl y Band of Brothers.