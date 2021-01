Sin embargo, la fecha exacta aún no ha sido revelada pero sí es claro que no será a tiempo para vivir en simultáneo el estreno con Estados Unidos de la versión de Snyder de Justice League. Esto implicará, muy probablemente, que los fanáticos más entusiastas se las ingeniarán para obtener los cuatro episodios en los que se dividió la renovada producción por medio de canales no lícitos, como ocurrió en el 2019 con la primera temporada de The Mandalorian, serie estrella de Disney+ que no estaba en ese momento aún disponible en Latinoamérica.