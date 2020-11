- Las producciones originales y exclusivas de Disney+ aún no son suficientemente llamativas como para ser el fuerte de su propuesta. La mayoría de esos títulos no alcanzan para destacar significativamente, siendo la excepción, desde luego, la excelente serie The Mandalorian, que sí es absolutamente recomendable y que muchos usuarios ya habíamos empezado a ver desde su lanzamiento un año atrás en Estados Unidos, cuando los episodios inevitablemente circularon de mano en mano por vías no aprobadas por Disney.