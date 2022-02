Hip-hop exquisito: Dr Dre y Snoop Dogg comandaron la fiesta musical del Super Bowl

Ya era una promesa: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar habían asegurado días atrás que lo dejarían todo en el medio tiempo de la edición número 56 del Super Bowl.

Lo que vendría después sería solo la confirmación de lo mucho que los exponentes del hip-hop esperaron su oportunidad para presentarse en este codiciado escenario. Y es que aunque el juego es en la cancha, el show musical del medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en uno de los espectáculos más esperados del año, un concierto que la mayor parte de los artistas anhelan protagonizar, y este 2022 estuvo dedicado por completo a los ritmos urbanos.

En medio de la cancha del SoFi Stadium, en Los Ángeles, un pequeño barrio con casas y carros blancos se levantó en cuestión de minutos para albergar un espectáculo visto por millones y millones de televidentes a eso de las 7 p. m. (hora Costa Rica), cuando Dr. Dre apareció sobre el techo de una de las construcciones invitando al público a su fiesta.

Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Mary J. Blige, 50 Cent y Snoop Dogg actuaron por 13 minutos en el medio tiempo del Super Bowl. (Gregory Shamus/AFP)

No era para menos, esta fue la primera vez que el hip-hop fue el acto musical principal del entretiempo del Super Bowl. De fondo comenzaba a sonar The Next Episode y Snoop Dogg empezaba a cantar su parte desde el techo de otra de las casas.

Ambos artistas compartieron California Love, tema en el que Snoop asumió la parte que originalmente era interpretada por el recordado Tupac. Todo esto sucedió mientras los veteranos raperos eran rodeados por un gran grupo de bailarines que danzaban perfectamente coordinados.

Con una aparición sorpresa, 50 Cent comenzó a cantar colgado de dentro de una de las casas su éxito In Da Club. Aunque ya muchos sospechaban que el artista iba a ser parte del espectáculo del medio tiempo, fue hasta esta noche que finalmente se confirmó.

Vestida completamente de blanco y con su larga cabellera suelta, fue el turno de Mary J. Blige de mostrar lo suyo. La artista apostó por Family Affair y prosiguió con No More Drama, mientras a su alrededor un grupo de bailarinas vestidas de plateado acompañaban su show. La cantante ya tiene experiencia en estos escenarios, pues esta es la segunda ocasión en la que participa de la parte musical del Super Bowl. La primera vez fue en el 2001, cuando actuó al final del espectáculo como parte de los invitados de Aerosmith y *NSYNC.

De fondo comenzó a sonar M.A.A.D City: Kendrick Lamar tomaba la estafeta. Vestido de negro, el intérprete más joven de la velada llenó de energía el centro del escenario, mientras un grupo de bailarines se movían al ritmo de Alright.

El escenario que eligieron los raperos fue completamente blanco e incluyó casas y vehículos. (Gregory Shamus/AFP)

Prácticamente de inmediato los gritos se hicieron presentes cuando Eminem desde lo más alto de una de las casas comenzó a interpretar su mayor éxito, Lose Yourself, acompañado de la banda que tocaba en vivo.

Dr. Dre en el piano y Snoop Dogg a su lado, comenzaron a cantar juntos Still y en un abrir y cerrar de ojos, ya los seis artistas estaban colocados en lo más alto del escenario para interpretar juntos y concluir así su esperada presentación. Fueron 13 minutos de hip-hop al más alto nivel.

Si bien se trató de un show de medio tiempo más corto en comparación a otros que el Super Bowl ha visto en ocasiones anteriores, la adrenalina siempre se mantuvo al tope.

Dr. Dre y Snoop Dogg fueron los encargados de abrir el espectáculo. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

Entre estrellas

Aunque este es un evento deportivo, las estrellas de Hollywood no son ajenas al gusto por el fútbol americano y, por supuesto, del espectáculo musical.

Algunos de los espectadores que disfrutaron del show en vivo desde el SoFi Stadium, en Inglewood, California, fueron los actores Charlize Theron, Matt Damon y Ben Affleck (quien por supuesto llegó acompañado de Jennifer López), así como la modelo Kendall Jenner y los cantantes Jay-Z, Tyga, Justin Bieber y Kanye West, quien llegó junto a su hija mayor, North West.

Además, el anfitrión del duelo de la National Football League (NFL) y encargado de presentar a los Cincinatti Bengals y a Los Angeles Rams fue el actor Dwayne Johnson, quien con una gran euforia introdujo a los equipos a todo pulmón.