Super Bowl: Tiburones bailarines, lluvia púrpura y otras memorias del show de medio tiempo

Este domingo 13 de febrero, a partir de las 5:30 p. m. (hora costarricense), se realizará la edición número 56 del Super Bowl, en la que los Cincinatti Bengals se enfrentarán a Los Angeles Rams.

Si bien año con año la final de la National Football League (NFL) es el encuentro deportivo más esperado del calendario, su mediático show de medio tiempo no se queda atrás. Este rimbombante espectáculo musical se ha convertido en uno de los pasajes de mayor audiencia de la transmisión y en el que los artistas invitados procuran dar entretenimiento dentro de un majestuoso escenario que es televisado a todo el mundo.

Así ha sido desde hace varias décadas décadas atrás: Michael Jackson, Stevie Wonder, U2, Maroon 5, Justin Timberlake, Coldplay, Shakira, Beyoncé, Prince, Aerosmith, Gloria Estefan, Bruno Mars y Bruce Springsteen han dejado todo sobre el escenario deportivo.

El show de Katy Perry es el más visto en la historia del Super Bowl. (Christopher Polk)

Este 2022 los artistas que se encargarán de llevar el show a otro nivel serán las leyendas del hip-hop Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, quienes ya prometieron que darán un espectáculo inolvidable.

Memorables

Shows de medio tiempo en el Super Bowl ha habido muchos pero no todos se han quedado en la memoria colectiva del público. Los más recordados son aquellos que impresionaron por la presentación o bien por uno que otro detalle que los convirtió en noticia.

Monstruos de la industria musical como Diana Ross, Madonna, Bruno Mars, Paul McCartney y The Rolling Stones han subido al escenario de la final del fútbol americano para dar actuaciones icónicas. Puntos extra para The Weeknd, quien en el 2021 debió resolver un show de tal magnitud con poca escenografía, bailarines limitados y protocolos sanitarios producto de la covid-19.

En 1993, la presentación de Michael Jackson sobre el escenario del Super Bowl fue más vista que el juego como tal, y desde entonces la organización hace un esfuerzo para llevar al juego a los mejores artistas del mundo. Durante su actuación, Jackson interpretó éxitos como Billie Jean, Black or White, We Are the World y Heal the World.

Otro momento inolvidable del medio tiempo del Super Bowl fue en el 2015, cuando Katy Perry se apoderó de la atención de los millones de televidentes. Su actuación fue impecable y hasta la fecha su concierto sigue siendo uno de los favoritos; sin embargo, hubo un momento en el que la cantante fue opacada por uno de sus bailarines.

Lady Gaga saltó desde las alturas al comenzar su espectáculo. (EZRA SHAW)

Durante una parte de su actuación la diva tuvo a dos bailarines disfrazados de tiburones y aunque uno llevaba el ritmo, el otro simplemente improvisó. Sus pasos de baile fueron a destiempo, y desde entonces es recordado por ello.

Y cómo olvidar a Lady Gaga haciendo una entrada triunfal en el 2017, cuando saltó desde el techo del NRG Stadium, en Texas. O cuando Aerosmith y NSYNC juntaron a Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly en el escenario para interpretar juntos Walk This Way, al cierre del 2001.

El show de Prince también fue otro de los más memorables, pues al final de su presentación, en el 2007, interpretó su inmortal clásico Purple Rain bajo un aguacero. Además, en 1988 Chubby Checker metió al estadio 88 pianos pues quería hacer una “gran presentación”... y lo logró.

Otro que también pasó a la historia de los Super Bowls fue Elvis Presto, en 1989. Este mago e ilusionista optó por imitar a Elvis Presley en su show y hacer un truco por medio la pantalla del televisor, aplicando la tecnología 3D que tan de moda estaba en la época.

Más recientemente cómo olvidar el show que JLo y Shakira montaron en el 2020. Las divas dieron un espectáculo con sabor latino, en una fiesta a la que se unieron J Balvin, Nicky Jam y la hija de JLo, Emme. Tan solo unos días después del Super Bowl, la presentación de las artistas se convirtió en el programa de medio tiempo más reproducido en YouTube.

El espectáculo de Coldplay se ubica como el tercero más visto en el Super Bowl. (Maddie Meyer)

Cabe destacar que en los primeros años los espectáculos del medio tiempo del Super Bowl estaban a cargo de bandas de marcha y coros.

Los más vistos

Entre todos los artistas, destacan tres invitados que han sido los más vistos en televisión en vivo, durante la trasmisión del Super Bowl.

Desde hace siete años no ha habido un show que logre quitarle la corona a Katy Perry, quien en el 2015 dio un espectáculo que contó con una audiencia de 118,5 millones de espectadores. La cantante pop salió a escena sobre un tigre gigante mientras cantaba su éxito Roar. Posteriormente invitó a Lenny Kravitz y Missy Elliott, quienes la acompañaron sobre el escenario. Uno de sus momentos más destacados de su montaje fue cuando Perry voló por el estadio en una estrella fugaz al ritmo de su tema Firework.

El segundo lugar en sintonía lo ostenta Lady Gaga, quien en el 2017 logró acumular 117,5 millones de espectadores con su show. En un espectáculo sin invitados especiales, Gaga logró mantener a la audiencia conectada por casi 14 minutos, en los que interpretó sus más grandes temas, incluidos Born This Way y Poker Face.

El show del medio tiempo del 2016 de Coldplay ocupa el tercer lugar en índices de audiencia. En esa ocasión la banda, que arrancó su presentación con la canción Viva la vida, reunió 115,5 millones de teleespectadores. A su actuación se unieron Bruno Mars y Beyoncé, convirtiéndose en uno de los shows de medio tiempo más celebrados de la historia.

¿Dónde verlo?

El Super Bowl podrá seguirse en vivo este domingo 13 de febrero a partir de las 4 p. m. por ESPN, ESPN Extra, así como la plataforma de streaming Star+.

Además, quienes prefieran ver la transmisión original en inglés podrán hacerlo por medio de ESPN3.