Guía para unos Globos de Oro desinflados que nadie verá por televisión

Este será un extraño año para los Globos de Oro. Más allá de lidiar con las usuales preocupaciones de buscar un presentador, elegir shows musicales y cosechar una buena audiencia, la organización de los premios ha sido señalada por su falta de diversidad, polémica suficiente que ha llevado a la cancelación de la tradicional transmisión del evento.

Los galardones se efectuarán de forma privada, y aunque no haya un acceso de primera mano a los reconocimientos, igual se espera que los Globos de Oro puedan marcar el camino de esta nueva temporada de premios, que de seguro dejará con las manos llenas a nombres como Benedict Cumberbatch.

Entre tanto barullo previo a la gala, recordamos algunos de los puntos principales a tener en cuenta para la premiación de este domingo 9 de enero.

Más nominados en cine

Belfast, la película autobiográfica de Kenneth Branagh; y The Power of the Dog, el particular wéstern en que Benedict Cumberbatch brilla; son los dos filmes con más nominaciones para esta edición. Ambos largometrajes cuentan con siete candidaturas.

La cinta "El poder del perro", de Netflix, figura entre las favoritas a ganar. Foto: Netflix

Después de estos dos títulos, las cintas más nominadas son Don’t Look Up, la parodia sobre un apocalipsis; King Richard, que cuenta la historia del éxito detrás de las tenistas hermanas Williams; Licorice Pizza, el coming of age de Paul Thomas Anderson; y West Side Story, el magistral musical de Leonard Bernstein adaptado por Steven Spielberg que pasó inadvertido por las audiencias. Todos estos filmes llevan cuatro postulaciones.

Más nominados en televisión

Los Globos de Oro tienen la particularidad de también premiar logros en televisión, en donde este año destaca Succession, la producción de HBO que ha dejado fascinado a quien la mire. Esta serie sobre las disputadas de poder en una familia de billonarios cuenta con cinco nominaciones.

'El juego del calamar' fue toda una sensación mundial. Foto: Netflix

Otros fenómenos televisivos del año como Lupin, El juego del calamar, The Great y Mare of Easttown también fueron contemplados para las nominaciones del Globo de Oro.

Polémica

La cadena de televisión NBC, emisora de la gala de los Globos de Oro, canceló este año la transmisión. Esto se debió a que se supo que ninguno de los 87 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés), es afrodescendiente, lo cual generó grandes críticas para el ente organizador de los premiios.

Una coalición de 100 firmas en Hollywood acusó a la organización de “comportamiento discriminatorio, falta de profesionalismo, falta de ética y supuesta corrupción financiera”. La Asociación, como respuesta a la polémica, reclutó a 21 miembros nuevos “predominantemente diversos”. También, el ente nombró a un director de diversidad y emitió una orden para realizar capacitaciones sobre diversidad e inclusión a todos sus miembros.

Además, la asociación realizó una alianza de cinco años con la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Raza Negra. Aún así, años de polémicas acumuladas hicieron daño al galardón, que sistemáticamente ha sido descalificado por figuras de Hollywood.

Por todo lo anterior, a nadie le extrañó que la organización este 2022 se abstuviera de hacer una transmisión de la gala. Así, los ganadores de los premios se anunciarán el 9 de enero en redes sociales de la organización.

Estas son las nominaciones

Mejor película (drama)

Belfast

CODA

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Timothée Hal Chalamet interpreta a Paul Atreides en la nueva versión de 'Dune', de Dennis Villeneuve. Foto: WB

Mejor película (comedia o musical)

Cyrano

Don’t Look Up

Licorice Pizza

tick, tick... BOOM!

West Side Story

Will Smith interpreta a Richard Williams, quien entrenó a las hijas campeonas de tenis Venus y Serena (interpretadas por Saniyya Sidney y Demi Singleton). Foto: WB

Mejor director

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, The Power of the Dog

Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter

Steven Spielberg, West Side Story

Denis Villeneuve, Dune

Mejor guion

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, The Power of the Dog

Adam McKay, Don’t Look Up

Aaron Sorkin, Being the Ricardos

Mejor actriz de drama

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Lady Gaga, House of Gucci

Kristen Stewart, Spencer

Mejor actor de drama

Mahershala Ali, Swang Song

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Mejor actriz de comedia o musical

Marion Cotillard, Annette

Alana Haim, Licorice Pizza

Jennifer Lawrence, Don’t Look Up

Emma Stone, Cruella

Rachel Zegler, West Side Story

Mejor actor de comedia o musical

Leonardo DiCaprio, Don’t Look Up

Peter Dinklage, Cyrano

Andrew Garfield, tick, tick... BOOM!

Cooper Hoffman, Licorice Pizza

Anthony Ramos, In The Heights

Mejor actriz de reparto

Caitriona Balfe, Belfast

Ariana DeBose, West Side Story

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, King Richard

Ruth Negga, Passing

Mejor actor de reparto

Ben Affleck, The Tender Bar

Jamie Dornan, Belfast

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

Mejor película de animación

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya and the Last Dragon

Mejor película de habla no inglesa

Compartment No. 6

Drive My Car

È stata la mano di Dio

Ghahreman

Madres paralelas

Mejor canción

Be Alive, King Richard

Dos oruguitas, Encanto

Down to Joy, Belfast

Here I Am (Singing My Way Home), Respect

No Time to Die, No Time to Die

Mejor serie de televisión (drama)

Lupin

The Morning Show

Pose

El juego del calamar

Succession

Mejor serie de televisión (musical o comedia)

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

Mejor actriz de televisión (drama)

Uzo Aduba, In Treatment

Jennifer Aniston, The Morning Show

Christine Baranski, The Good Fight

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Michaela Jaé Rodriguez, Pose

Mejor actor de televisión (drama)

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, El juego del calamar

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Omar Sy, Lupin

Mejor actriz de televisión (musical o comedia)

Hannah Einbinder, Hacks

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Jean Smart, Hacks

Mejor actor de televisión (musical o comedia)

Anthony Anderson, Black-ish

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Mejor miniserie o película para TV

Dopesick

Impeachment: American Crime Story

Maid

Mare of Easttown

The Underground Railroad