Grettel Alfaro se retira de Repretel y se dedicará a un inesperado proyecto

Cuesta creer que Grettel Alfaro tenga 62 años. Su inquietud y vitalidad, además de su piel lozana, hacen pensar que se está conversando con una mujer que apenas arranca sus cuarentas. Ha trabajado intensamente por más de cuatro décadas y parece incansable.

Pero la realidad es que esta enérgica periodista tiene un límite y, luego de analizarlo, sintió que el momento de descansar llegó para ella. Desea encontrarse con la libertad y no regirse más por horarios.

Alfaro trabajará en Repretel hasta el 30 de abril. En la televisora estuvo por tres etapas, esta última de tres años. Inicialmente solo ofrecería una consultoría de tres meses. A finales del otro mes culminará, ahora sí, un camino en los medios de comunicación que inició a sus tempranos 19.

Su trabajo ha sido pasión, creatividad, satisfacción y también de sacrificio, pues ha asumido esa clase de puestos de los que es difícil desligarse del trabajo: las noticias no se detienen.

Grettel Alfaro, de 62 años, se retira de Repretel y con esto finaliza su trabajo en medios, el cual se extendió por más de cuatro décadas. Foto: Repretel para LN

“Trabajar 24/7 termina siendo un sacrificio personal. Me ha apasionado tanto estos 43 años que tampoco supe poner límites sanos, pues estaba encantada trabajando. Ya llegó el momento de mi vida donde me doy cuenta que mi nieto mayor tiene 11 años, pero no me enteré en qué minuto creció, igual que con mis hijos me lo perdí”, confió Alfaro, quien dice que ella crió sola a sus tres hijos, dos de ellos hoy viven fuera del país.

Esta conversación se da mientras disfruta en una casa de montaña junto a sus amigas del kinder. El jueves 23 de marzo ella sacó libre para relajarse un rato, y es justo ese tipo de espacios los que quiere disfrutar más la mujer de la televisión y las revistas.

Hoy celebra que sus cuatro hijos profesionales continúan con vida: habla de Noticias Repretel, de NC Once, de Giros y de Informe 11, todos productos de Repretel. En sus memorias hay demasiados proyectos más. Empezó a trabajar en 1980 en una revista de canal 6 llamada Hoy mismo, luego estuvo en Noti 6, pasó a La Nación con la revista La Nación internacional y, a la vez, continuaba presentando noticias en el 6.

Con solo 24 años fundó la Revista Perfil, luego se fue a trabajar a canal 7 y años más tarde hizo relaciones públicas en Garnier. Ignacio Santos, con quien trabajó en el 7, la llamó para empezar un proyecto en canal 4, luego se fue para el ministerio de Cultura.

Regresó a Revista Perfil y luego se fue unos años de Costa Rica. Al regresar, don Fernando Contreras, presidente de Repretel, la invitó a ser una de las fundadoras, junto a Roxana Zúñiga, de Noticias Repretel, que este año cumplió 25 años al aire. Después regresó a La Nación para desarrollar la parte Multimedia y luego pasó a dirigir Prisa Radio. Tras este trabajo se dedicó a temas más personales y familiares.

En el 2020 Contreras la contrató para una consultoría y esa labor, finalmente, se convirtió en un trabajo de tres años como directora de prensa de Repretel.

“Entrené gente. Hay que ir pasando poco a poco la responsabilidad. A mis 62 años (se pensionó hace tres) quiero mi vida para vivirla y no para trabajar”, comentó la comunicadora, recalcando que el trabajo reciente lo asumió con cariño por todo el apoyo que don Fernando Contreras le dio en años pasados, cuando ella trabajaba en Repretel y atravesaba una época personal complicada.

“Sentía ese compromiso, esa sensación de que necesitas devolver algo importante. Sin la ayuda que recibí no hubiera podido salir de mi etapa complicada”, agregó Grettel, quien se volvió a unir a Repretel en tiempos en que el coronavirus azotó a Costa Rica.

Don Fernando Contreras se refirió al retiro de Alfaro. El presidente de Repretel comentó que desde hace varias semanas doña Grettel les había comunicado de su salida de los medios de comunicación, pues tiene planes con sus hijos y con un negocio familiar relacionado con hotelería.

“Para nosotros es una gran pérdida, pero estábamos avisados y comprendemos su decisión. Le agradecemos su esmerado y fructífero trabajo en la tarea de restructurar los informativos de televisión y hacerse cargo de la campaña política pasada, a partir de que se reintegró a Repretel hace tres años”, comentó Contreras.

“Pues ¡misión cumplida!, Gracias a su excelente labor, actualmente contamos con dos noticiarios renovados, con sus perfiles bien definidos y debidamente estructurados”, agregó el líder de Repretel, resaltando que Alfaro retornará “a su casa” cada vez que haya proyectos especiales.

Camino insospechado Copiado!

Además de compartir todo lo que pueda con sus hijos y, tal como lo adelantó Contreras, Alfaro se enfocará en un hotel familiar ubicado en Santa Cruz, en Guanacaste. Su padre, fallecido hace 10 años y quien fue un pionero en el mundo del turismo y la hotelería, fue el fundador de Tamarindo Diriá (que fue vendido) y de este otro proyecto que antes estuvo en manos del hijo de doña Grettel.

“Mis hermanas y yo nos quedamos con este hotel, mi hijo se encargó antes, pero ahora está en Arabia”, contó Alfaro, quien en una entrevista con La Nación habló de sus sentimientos y de todo lo que viene.

--¿Cuáles son sus sentimientos en estos momentos?

De gratitud y de tranquilidad, de una vida profesional bien llevada, intensa, satisfactoria y fructífera (...). Qué dicha que tuve tantas oportunidades, tantos buenos jefes, personas que confiaron en mí para que hiciera lo que se logró gracias a su confianza.

--¿Hay una especie de luto al separarse de los medios de comunicación?

No. Creo que he vivido cada día en su justa medida, no le debo nada a nadie. Ha sido un día a día bien llevado, bien vivido, siempre tratando de hacer lo mejor posible. (...) Es como cuando se muere un ser querido, cada día le entregaste cariño y respeto, entonces se queda en paz. Cada día honré mi trabajo y obligaciones.

--Termina una etapa con los medios de comunicación. ¿Cuál etapa inicia?

Inicia una etapa para mí misma, para tener mis espacios y tiempos. La libertad de tener el horario que quiero.

--¿Qué memorias se lleva de su paso por Grupo Repretel?

Trabajé tres etapas: en los 80, en los 90 y 2000, y estos últimos tres años que fueron muy intensos, con una pandemia en curso. La vivencia fue extrema, en el sentido de que hubo momentos con 10 personas enfermas en un departamento de las noticias. Hubo una intensidad nunca experimentada, pero también la satisfacción de haber trabajado con entusiasmo, haber sacado la tarea y hacer transformación en muchos momentos.

“Me llevo la satisfacción y gratitud. La confianza de la presidencia de hacer un montón de cosas que a veces parecían un poco locas, como lo fue el último debate (de cara a las pasadas elecciones presidenciales). No puedo estar más que agradecida con lo que tuve la oportunidad de vivir.

“Capacitar a una nueva generación para que se haga cargo ahora y ver que lo están haciendo super bien te llena de satisfacción. Es momento de soltar y que las cosas fluyan y caminen, pues todo está en manos de una generación super talentosa. No puedo más que agradecer”.

A partir del 30 de abril, Grettel Alfaro se retira totalmente de los medios de comunicación. Foto: Repretel para LN

--¿Cuáles son los momentos más significativos que vivió en su trabajo en medios de comunicación?

Hubo muchos. La semana que empecé a trabajar murió John Lennon, un icono. Fui testigo de los últimos 43 años en primera línea. Vi lo más intenso: el terremoto de Limón, la toma del banco en Monteverde, el terremoto de Nicoya, el incendio del Calderón Guardia. Tuvimos que pasar casi que días sin ir a la casa, estábamos totalmente dedicados a lo que pasaba. Fueron tantas cosas: la guerra de los años 80 en Centroamérica (...).

“Otra cosa; el cambio de tecnologías, yo empecé con una maquina de escribir. Viví la historia del periodismo de primera mano”.

--¿Qué viene para Grettel Alfaro?

Creo que todo lo que la vida me quiera presentar. Soy una persona inquieta por naturaleza, bastante multifacética y muy adaptable. Siempre voy a encontrar cosas que hacer. Donde pueda estar de alguna manera involucrada en temas que me interesan.

“Lo que quiero es tener tiempo para mí, que habiendo empezado a trabajar a los 19 años y con tantas obligaciones siempre, puse mi vida personal de lado, quiero poder levantarme a la hora que quiero, no tener horario de entrada sin saber cuál es la hora de salida.

“Disponer de mi tiempo es lo que más me ilusiona, sé que por mi temperamento, carácter y personalidad siempre tendré en mente cosas que me interesen. Espacios donde me pueda realizar como periodista. (...) No tengo nada planeado más que disfrutar de unas merecidas vacaciones. Me voy dos meses de vacaciones con hijos en distintos momentos, luego nos juntamos todos.

--¿Qué quiere hacer que el trabajo en medios de comunicación no le permitió antes?

Tener total libertad.