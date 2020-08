Grettel veía toda esa revolución desde su casa hasta que una inesperada llamada de Teletica la invitaba a regresar, pocas semanas después de su salida de la revista femenina de La Nación: “Pensé en darme un largo descanso que solo me duró tres meses. Me llamaron de canal 7 que me querían como jefa de redacción. Y yo me dije: ‘Vengo saliendo de La Nación, dejé un trabajo que me encanta, para venir a meterme en noticias que es aún más demandante de lo que tenía, y entonces yo les dije que no. Pero que me interesaba ser presentadora”.