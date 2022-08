Ginnés Rodríguez se reconcilió consigo misma y con su apariencia: ‘Sufría mucho’

Ginnés Rodríguez abrió su corazón y habló de un tema personal que no era tan conocido, uno con el que recuerda que las figuras mediáticas, a esas que se ven por televisión y redes sociales, también atraviesan por momentos de inseguridad e incluso baja autoestima. La presentadora de Informe 11, quien ya ha dejado al descubierto su humanidad y nobleza durante el proceso de salud que ha enfrentado su esposo Gerardo Zamora, confesó a Viva que por años luchó por aceptar sus rasgos físicos.

Este sábado 6 de agosto, a partir de las 8 p. m., el programa La Matraca presentará un nuevo musical, esta vez ambientado en Mulán, la película de Disney, producción que presentó a una de sus princesas de una manera disruptiva y que promovió la valentía, pero sobre todo la lealtad y el amor por la familia. Ginnés será quien dé vida al personaje.

Para su papel de Mulán, en 'La Matraca', Ginnés Rodríguez se preparó incluso con clases de karate. Foto: Repretel para LN

Mulán es una heroína china y Ginnés es la figura de Repretel con rasgos más similares, aún cuando no es una mujer asiática. Interpretar al personaje significa mucho para la presentadora, pues representa concluir con un proceso de aceptación que le ha tomado años, pues en una etapa de su vida Rodríguez no estuvo feliz con lo que veía en el espejo.

“A nivel personal, hace algún tiempo, a mí no me podían decir ‘chinita’ porque me transformaba. Tenía baja autoestima y no me gustaba lo que veía de mí misma. Una de esas cosas que me criticaba y me latigaba era el tema de mis ojos achinados: sufría mucho”, confió la presentadora.

Rodríguez contó a Viva que quienes la conocen desde hace años recordarán que el tema de que sus ojos se vieran grandes (con maquillaje) era prácticamente una obsesión.

“No es que ahora no trate de hacerlo, porque necesito que se vean grandes en cámara para poder hablar con los ojos, que es mi forma de comunicarme, pero antes era un tema más obsesivo. No me gustaba como yo era. Puedo decirte que de 10 años para acá transformé eso y me amo como soy: con mis ojos, con mi nariz pequeña, con la delgadez de mis extremidades, incluso con el cabello; hubo un momento en el que no me gustaba nada”, añadió.

Ginnés Rodríguez se reconcilió con su apariencia y ahora ama cada uno de sus rasgos físicos. Foto: Repretel para LN

Hoy Ginnés vive reconciliada consigo misma y contó que interpretar a Mulán en este especial, en el que será la protagonista y cantará en varias ocasiones, representa el final de un proceso en el que ha trabajado por años.

“Para mí Mulán es un personaje que simboliza la necesidad de quitar etiquetas sobre cómo debe ser una persona o cómo debe comportarse una mujer; de encontrar felicidad y realización siendo honestos con nosotros mismos, porque al final de cuentas eso nos genera la aceptación de los demás. También respetando a la familia que es tan importante. No se trata de separarse y seguir un trayecto independiente, porque la familia siempre es importante.

“Me encanta Mulán por su fuerza, es una princesa guerrera y tiene un mensaje muy lindo”, comentó Ginnés, quien al igual que Mulán en la película, ella también se vestirá como hombre.

En el show de Mulán, Christian Gómez Tapón interpretará al Capitán Chang. Según el productor de La Matraca, Frederick Fallas, todos los participantes de este musical, incluida Ginnés, han estado en clases de karate durante dos semanas para emular algunas de las escenas de la película.

Este especial constará de cinco canciones en las que figurarán varios talentos de La Matraca. Los temas interpretados serán: Nos vas a brindar honor, Mi reflejo, Hombres de acción, Mi chica es la razón y Tu corazón.