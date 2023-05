Fabiola Herra regresó a la tele y habla de su actualidad: ‘Estoy realizada...’

Desde hace algunas semanas Fabiola Herra volvió a experimentar todas esas sensaciones que provoca estar frente a una cámara, solamente que esta vez, tras dos décadas de experiencia, lo disfruta de una manera más relajada.

Desde el 8 de mayo, luego de asistir como invitada y de cubrir vacaciones de otras figuras, Herra, de 41 años, es oficialmente presentadora de La Revista, de Multimedios.

Foto: Fabiola Herra para LN

“Volvieron las madrugadas”, celebró Herra, quien en diciembre del 2020 había renunciado a ser periodista y presentadora de Noticias Repretel. Se dio un nuevo chance en la pequeña pantalla y hoy disfruta de ver los amaneceres, dice.

Regresar a los medios de comunicación no fue algo que Fabiola, con experiencia en coberturas de espectáculos y deportes, buscara.

“Fue una oportunidad que no esperaba. Sergio González, el director de La Revista, con quien tengo una bonita relación de amistad desde hace varios años, me comentó que algunos presentadores a veces tienen vacaciones y asuntos personales. Que si me gustaría ir de invitada”, recordó.

Desde el inicio a Fabiola le gustó la idea, pues ser parte de una revista matutina siempre estuvo en sus pensamientos. Tiempo atrás hizo un casting para presentar Giros, de Repretel.

Este tipo de formatos, dice, le permiten aprender y le agrada que estén enfocados en salud y en temas muy variados.

“Se aprende mucho de diferentes especialistas y, además, en La Revista es posible mostrarse como una es. Los noticieros son de otro perfil. (...) Estoy muy contenta. Es bonito mostrar mi esencia, interactuar con los especialistas. Se nos permite sonreír. Siempre quise trabajar en un formato donde me muestro más como yo. Incluso la vestimenta es más relajada”.

En su nuevo trabajo, Fabiola se siente muy motivada. Cuenta que sus compañeros la han acogido muy bien y que le hacen honor al eslogan del programa que dice “somos familia”.

Ella resalta su gratitud con sus compañeros, especialmente con el director de La Revista ,Sergio González, con el productor José Manuel Montero y con el gerente de noticias Michael Soto.

Aparte de ser presentadora, Fabiola Herra también asiste en la producción a González y Montero, a quienes apoya con la selección de temas y especialistas invitados.

Por ahora, Herra no piensa en nuevos proyectos, pues se siente muy cómoda presentando La Revista, de canal 8.

Fabiola Herra junto a sus hijas Lucía (izq) y Sofía. Foto: Fabiola Herra para LN

La periodista siempre ha sido del pensar de que las oportunidades se aprovechan. Los medios de comunicación le gustan y apasionan. Y esta vez influyó, sobre todo, el horario matutino. Cuando sus hijas regresan del colegio, ella ya está en su casa. Lo que es muy importante, pues como siempre su prioridad son Lucía (16) y Sofía (13).

“Este trabajo llegó en un momento donde bajé el ritmo de lo que había hecho con respecto a noticieros de todos los días, todo el día y fines de semana seguidos. Mis hijas están en una etapa de adolescencia donde es importante acompañarlas. Con ellas siempre he estado, pero en la adolescencia es necesario un mayor acompañamiento y guía”.

Hablando de sus hijas, Fabiola también se refirió a su actualidad como madre de adolescentes, mujer y profesional.

Según Herra, el mejor plan para ella es estar con sus hijas, ver series, ir a conciertos y al estadio. Las chicas son saprissistas como su papá Gabriel Badilla, ya fallecido. Disfrutan el tiempo juntas. Ella las apoya y viceversa. Lucía y Sofía Badilla Herra están felices de ver a su mamá alegre en este retorno televisivo.

“Me gusta saber que cuando llegan del colegio estoy en la casa y luego puedo llevarlas al gimnasio. Mi hija menor (Sofía) ya está en sétimo y en este cambio de escuela a colegio es importante estar siempre presente”.

Fabiola cuenta que se siente muy orgullosa de sus hijas, de la forma en la que las ha educado y de lo buenas que son. Juntas han construido una relación basada en la unión, el respeto y la confianza.

Además de madre e hijas son amigas.

“Por ahora ninguna tiene novio. Entiendo que son temas de conversación. Ya me han contado cuándo ven guapo a alguien. En el caso de mi hija mayor quiero que cuando se sienta lista tenga la confianza de contarmelo. Ella es muy tranquila”; dijo entre risas Herra, quien al ser una mamá joven siempre tiene mucha energía.

Fabiola Herra y su colega Joshua Quesada trabajaron juntos el proyecto de tesis para obtener la licenciatura en comunicación de mercadeo. Ellos aprobaron con calificación 100. Foto: Fabiola Herra para LN

Este 2023 ha sido muy gratificante para Fabiola Herra. Regresó a la televisión y además cumplió un sueño: concluyó su licenciatura en comunicación de mercadeo.

“Estoy totalmente realizada y orgullosa. A veces pensamos que el tema de la edad afecta a la hora de estudiar. Yo inicié la licenciatura en el 2008 y me hacían falta los seminarios de graduación. Por trabajo a veces fue difícil, los horarios eran extensos y también estaban las guardias periodísticas. La dejé inconclusa”.

Fue el año anterior, luego de que terminara el Mundial Femenino Sub 20 en el que Costa Rica fue sede, que Fabiola se propuso terminar su licenciatura.

Ella, justamente, estuvo trabajando en el área de mercadeo de la Federación Costarricense de Fútbol. Se decidió y trabajó su proyecto de tesis junto al periodista Joshua Quesada, de Calle 7, de Teletica.

“La presentamos y sacamos un 100. Me parece importante no saber solo de periodismo. Además, quiero ser un ejemplo para mis hijas: no hay edad para estudiar. Ellas me vieron noches y madrugadas esforzándome por cumplir este sueño”.