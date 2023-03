Exactor de ‘Grey’s Anatomy’ culpa a ‘haters’ de su decisión de poner fin a carrera

Grey’s Anatomy es una de las series más exitosas de todos los tiempos, con 19 temporadas y más de 400 capítulos, la historia de la doctora Meredith Grey logró atrapar al público desde su estreno, en el 2005.

Pero un proyecto tan grande, no solo está rodeado de elogios y la preferencia del público, también tuvo varias polémicas, una de ellas ocurrió en sus primeras temporadas, cuando Isaiah Washington, quien daba vida a Preston Burke, fue despedido por los comentarios homofóbicos que hizo en contra de su compañero T.R. Knight.

Desde ese entonces, la popularidad del actor bajó considerablemente y recibió cientos de críticas por su comportamiento. Ahora, Washington utilizó sus redes sociales para anunciar su retiro de la actuación y culpa a sus haters (detractores) de esta decisión.

A través de un extenso mensaje que publicó en sus cuenta oficial de Twitter, el actor reveló que pondrá fin a su carrera, algo que le hace sentir un gran alivio: “Es con gran pesar y una sensación de alivio que hoy anuncio mi retiro anticipado de la industria del entretenimiento”, escribió el intérprete de 59 años.

Washington también agradeció a todos aquellos que lo apoyaron en toda su trayectoria, pero dejó claro que ya no está dispuesto a soportar las críticas a su carácter: “Aquellos que han sido testigos de mi viaje desde el 2011 saben que he peleado una buena batalla, pero parece que los haters, los provocadores y los idiotas útiles han ganado”, agregó. “Ya no me interesan las idas y venidas con respecto a una ‘construcción de color’ que nos mantiene a los seres humanos divididos ni me interesa la política ni nada vitriólico”.

Sobre los planes que tiene para después de su jubilación, el actor reveló que se tomará tiempo para viajar por todo Estados Unidos antes de que “caiga en el socialismo y luego en el comunismo”.

¿Retiro o publicidad? Copiado!

Según los primeros planes de Washington, la cinta Corsicana sería su último proyecto en la pantalla grande; sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores es que, tan solo horas depués de su publicación, Washington lanzo una campaña, a través de la plataforma GoFoundMe para recaudar $5 millones para una película independiente.

“Estoy pidiendo un apoyo inicial de $1 millón y mi objetivo final es $5 millones. Nunca he pedido ayuda o apoyo financiero como este en mi vida o carrera, pero parece que hay millones de personas en el mundo que quieren ver más de mí como el gran Héroe Estadounidense”, escribió.

Hasta el momento, el actor solo logró juntar $10.000, lo que lo mantiene alejado y por mucho de su meta inicial.

