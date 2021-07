Estreno Un giro en la historia

Peter Landesman dirigió la película, pero la crítica afirma que fue la producción de Tom Hanks lo que le dio un giro a la historia de Parkland , un filme que relata los delirantes momentos que se vivieronen el Parkland Hospital, en Dallas, el 22 de noviembre de 1963, día en el que le dispararon al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy.

La cinta se concibió con el objetivo de que el público conociera las reacciones de las personas que se involucraron de forma directa e indirecta en este suceso. Por ejemplo, se dará a conocer quién fue el primer médico que vio al presidente estadounidense, además del jefe del Servicio Secreto para ese entonces o quien fue la persona que estaba detrás de la cámara que grabó el asesinato.

Basada en el libro de Vincent Bugliosi titulado Four Days in November: The Assassination of President John F. Kennedy , la cinta cuenta con actuaciones de lujo, entre las que destacan Paul Giamatti, Zac Efron, Billy Bob Thornton, Jacki Weaver y Marcia Gay Harden. 1