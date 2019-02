“Estamos apostando a algo un poquito diferente en esta oportunidad. Personalmente me sorprendió el nivel de gente conocida que quería participar aquí y que les dijimos que no porque estamos apostando en un 80% de la selección de los participantes en personas que no han tenido contacto mediático fuerte en televisión”, comentó Paula Picado, directora de Teletica Formatos, unidad encargada de producir en Costa Rica la producción, original de la televisión española.