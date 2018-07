-Es imperfecta. Pero sin embargo lo intenta. Realmente me agrada Camille. No sé si me juntaría con ella, porque podría no hacerme bien. Creo que realmente podría agradarme. En resumen, me atrajo muchísimo el personaje, pero dudaba respecto de volver a la televisión. Sobre todo cuando se trata de un proyecto como este, por el tiempo que se debe invertir y la intensidad con la que se debe trabajar, y porque es un tipo de rodaje diferente. Es más rápido; es frenético. Y en todo momento soy consciente de que soy mamá. Y tengo que poder combinar el ser mamá con mi trabajo; eso siempre es importante para mí. Pero cuando me senté con Gillian, Marti (Noxon), Jessica (Rhoades) y todo el equipo creativo, me deslumbraron. Trabajar con un grupo de mujeres así, en el que todas tienen la intención de dar vida a esta historia –y no es sólo la historia de Camille, sino esa historia de violencia familiar y de maltrato–, fue muy interesante trabajar en ello y ver la forma en que lo exploraban. Y el hecho de que ellas me invitaran a unírmeles como productora fue realmente atractivo. Así que decidí hacerlo. Y cuando empecé, sugerí a Jean-Marc. Había estado trabajando con él en el desarrollo de un proyecto sobre Janis Joplin y había algo en él y en la forma en que se siente atraído al dolor, su forma de relatar el dolor me resulta verdaderamente atractiva, porque parece darle vueltas y sin embargo logra dar en la tecla. Entrevistamos a algunos otros directores, pero siempre volvíamos a Jean-Marc.