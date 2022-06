Emoción por Karol G continúa en Costa Rica: así la imitaron en ‘La Matraca’

La euforia alrededor de la cantante Karol G, la conocida Bichota, permanece en Costa Rica. La noche de este 26 de junio, en el programa La Matraca, de Repretel, se presentó una imitación de la colombiana. La encargada de la interpretación fue la artista Angie Valverde, quien es la nueva ficha del espacio de humor y entretenimiento de canal 6.

Para Valverde, de 34 años -conocida en el medio nacional por su proyecto Los Plancharanga-, fue muy retador realizar esta imitación. No solo por el particular tono de voz de la colombiana, sino por el vestuario y otros detalles adicionales.

“Ayer me tocó hacer de Karol G. Fue un poquillo retador porque el vestuario era más escotadillo y a mí me apena usar ropa corta. Sin embargo, estuvo muy bonito, la energía con los bailarines fue muy agradable. Canté Tusa, una de las canciones más emblemáticas. Lo disfruté mucho”, reveló.

[ Ginnés Rodríguez se transformará en un personaje de ‘Encanto’ en el estreno de ‘La Matraca’ ]

Hablando propiamente de la imitación, Angie reconoció que fue complicado alcanzar el tono de Karol G, pues es único.

“Traté de hacerlo lo más parecido que podía, pero es complicadísimo copiar la voz de otra artista por más que se trate. Pero se hizo la fuercita. La gente lo recibió muy bien y eso es lo más importante”, agregó.

Para Angie fue agradable encarnar a Karol G, una artista a quien sigue. Reconoce que si bien la Bichota representa un género que a veces genera críticas y controversia por sus letras, ella reconoce la forma que la colombiana ha salido adelante.

Angie Valverde durante la presentación en la que imitó a Karol G en 'La Matraca'. Foto: Cortesía

“Me parece que es una chavala que viene desde abajo y que es súper humilde y cálida con la gente. Eso la hace una artista muy querida”.

Frederick Fallas, productor de La Matraca, se refirió a la razón principal de imitar a Karol G en el programa. La intérprete de temas como Provenza y Mamiii se presentó el 17 de junio en un exitoso concierto en en anfiteatro Coca-Cola, de Parque Viva.

“La incorporamos porque como estamos en época de conciertos, aprovechamos para meter artistas que vienen a Costa Rica. Aprovechamos que en el país los están escuchando para que el público vea que los talentos de La Matraca pueden hacer otros personajes distintos a los que siempre se han hecho”, comentó Fallas.

“Esa es la idea: poder darle a la gente nuevos personajes que estén en boga para que los puedan disfrutar. Por eso también tuvimos a Paulina Rubio (interpretada por Katherinne González), que se presenta este domingo (la chica dorada ofrecerá un show tras el cierre de la marcha de la diversidad)”, detalló.

“Como estar de vacaciones”

Imitar cantantes no es nuevo para Angie Valverde, pues hace varios años fue una de las participantes del programa Tu cara me suena, de Teletica. En esa primera temporada obtuvo el segundo lugar.

La artista, quien está muy concentrada en su proyecto musical Los Plancharanga, aceptó ser parte del espacio apenas se lo propusieron.

“Frederick me llamó hace algunos meses y desde el primer momento le dije que sí. A mí me encanta hacer tele y disfruto imitar. Entonces para mí La Matraca se siente como estar de vacaciones”, contó Angie, quien dice que pronto vienen algunos temas promocionales para su trabajo como cantante.

La imitación de Karol G es la segunda que realiza en esta tercera temporada de La Matraca, en el primer programa ella emuló a Olga Tañón. La experiencia ha sido positiva.

“La experiencia ha sido lindísima, la energía, los compañeros todos son muy especiales. Me siento muy cómoda. Tengo que decir que me encanta también cómo trabajan Mario (Alfaro, el director creativo) y el equipo de producción: tienen ideas bonitas. Espero seguir explotando esta parte de la imitación y de la tele que tanto me gusta hacer”.

La cantante mencionó que durante esta edición le gustaría poder imitar a Thalía y Gloria Trevi.

Angie es parte de un elenco conformado por Christian Gómez, el conocido Tapón (quien se unió en la segunda temporada), Norval Calvo, Edson Picado, Marcos Agüero, Katherine González, Josué Porras y David Ugalde, Fabin Murillo, entre otros.