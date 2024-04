Elena Umaña logró superar las críticas y triunfar con imitación de Mónica Naranjo

Elena Umaña resurgió de la ceniza de las críticas recibidas en el primer programa para triunfar en la segunda gala de Tu cara me suena (TCMS), con una deslumbrante imitación de Mónica Naranjo y su tema Sobreviviré.

“La primera gala me fue muy mal, pero no fue por falta de trabajo ni preparación... Simplemente, me desconcentré. Entonces, me dije: ‘Elena, la siguiente gala tienes que ir con todo, no puedes fallar‘, y ahí está el resultado”, declaró la cantante.

En el segundo programa de la temporada de 'Tu cara me suena', Elena Umaña demostró su capacidad con una imitación memorable de Mónica Naranjo. (Lilly Arce Robles.)

Tras su actuación como Ednita Nazario en la primera gala, Umaña no convenció los jueces de TCMS, Eugenia Fuscaldo, Duvalier Quirós y Alex Costa, quienes le recomendaron que se “saliera de su voz”, objetivo que logró con creces en esta segunda presentación.

“Lo logré hoy. No sé si lo voy a hacer en las otras galas porque se me hace muy difícil que no se me salga esa voz de Elena Umaña”, afirmó la artista.

La ganadora se mostró conmovida por poder entregar un premio de ¢3 millones al Centro de Adultos Mayores de San Pablo de Heredia, que atiende, en su mayoría, a personas de la tercera edad en condición de abandono.

Además, la cantante demostró una gran capacidad vocal e interpretativa, cuyos alcances no están limitados a la cumbia y música grupera, géneros en los que ha desarrollado mayormente su carrera musical. Convertida en Mónica Naranjo, reveló al público una faceta artística mucho más íntima y romántica.

“A Mónica Naranjo la admiro; para mí, es lo máximo. El propósito de entrar a Tu cara me suena es que la gente conozca otra cara de Elena Umaña porque yo soy romántica y tengo mis shows de música plancha. Sin embargo, la gente no me conoce tanto ahí; cree que solo canto Chambacú o Niña mala”, expresó.

Las revelaciones de la segunda gala de ‘Tu cara me suena’

Durante el segundo programa de Tu cara me suena, se asomaron algunos detalles que podrían convertirse en tónicas que marcarán el desarrollo de esta sétima temporada.

Esto ocurrió desde el primer participante de la noche, Bryan Villalobos, quien interpretó a Elvis Crespo con Suavemente, y dejó ver que su participación irá más allá de sus minutos de imitación. El cantante sancarleño sazonó la gala con intervenciones de humor y demostró un carisma que probablemente lo lleve a ser protagonista de muchos momentos cómicos.

A quien sí se tiene claro dentro del mundo del humor es al comediante Gustavo Gamboa, quien fue reconocido por el jurado por su imitación de Diego Verdaguer en el tema La ladrona. Los jueces valoraron su afinación y su papel incitó a pensar que tiene capacidad para no conformarse con el último lugar, como el que obtuvo en el primer programa.

La gala tuvo una celebración sorpresa para la jurado Eugenia Fuscaldo, ya que la actriz cumplió años el martes 9. (Lilly Arce Robles.)

Jonathan Samuel brilló y obtuvo el segundo lugar de la noche, con la retadora tarea de imitar al boricua Romeo Santos con su canción Solo por un beso. Rosibel Carvajal dejó clara su talla como actriz y regaló una cuidada interpretación de Marco Antonio Solis con el tema Más que tu amigo.

Ramzi, ganador de la primera gala, cantó Almohada, convertido en el Príncipe de la Canción, José José, y remarcó que su paso por Tu cara me suena dará de qué hablar. Los comentarios de los tres jueces fueron positivos y destacaron su “don” para imitar.

El clásico de Amanda Miguel, Él me mintió, revivió con la imitación de Niah Peña, quien tuvo una valorada actuación tanto en lo musical como en lo escénico. El jurado aplaudió la concentración de la artista para mantener el tono de seriedad que demanda la canción, a pesar del carácter alegre de la participante.

La nota más emotiva la aportó Jecsinior Jara con su papel como José Feliciano con el tema Me has echado al olvido. Lejos de la fácil parodia, el cantante brindó un sentido espectáculo que dedicó a su tío, quien es una persona con discapacidad visual.

La versión de Diego Verdaguer de Gustavo Gamboa sorprendió para bien a los jueces de 'Tu cara me suena'. (Lilly Arce Robles.)

Brian Calar fue otro de los participantes que recibió la recomendación de abandonar la voz que usa usualmente como cantante y pudo reponerse de su primera participación con una enérgica imitación del vocalista de Hombres G con Voy a pasármelo bien.

Por otra parte, a Alita Salazar no se le acaban los desafíos fuera de su zona de confort, primero fue con un cambio para poder hacer una interpretación de Dyango, y durante esta gala con Mayores de Becky G, un reguetón lejano a los géneros que domina como cantante y que le exigió una movida coreografía.

La segunda gala abrió puertas incluso más allá de esta temporada. El invitado especial de la noche, el imitador de voces Pablo Leal, dejó una interpretación de Miguel Bosé y su tema Amante Bandido con la aportó una inmejorable carta de presentación para ser tomado en cuenta en próximas ediciones de TCMS.