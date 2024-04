Ramzi, de ‘Tu cara me suena’, y ‘el sacrificio’ que hizo para ganar la primera gala

Cuando Tu cara me suena (TCMS) oficializó a los 10 participantes de su temporada, dio a conocer a Ramzi (Gabriel Ramírez) como un showman. Luego de su primera presentación en el programa de imitaciones de Teletica, el sancarleño le hizo honor a ese calificativo y, convertido en la cantante Miriam Cruz, ofreció todo un espectáculo en el que sobraron el canto y el baile. Su actuación le valió el triunfo en la primera gala.

Tras su victoria, Ramzi, de 29 años, conversó con La Nación sobre esta experiencia de ganar y de personificar a una mujer; de su propósito al participar en el programa y acerca del “sacrificio” que tuvo que hacer por su personaje.

Ramzi cantó y bailó como Miriam Cruz en el primer programa de 'Tu cara me suena'. (Lilly Arce Robles.)

“Estoy muy emocionado con esta primera gala. La disfruté muchísimo, todos la disfrutamos por ser la primera. Ha sido todo un placer conocer el estudio Marco Picado. Estoy muy agradecido con la producción y con el público que asistió, que estuvo increíble”, comentó el cantante.

La plataforma multitudinaria que representa Tu cara me suena será el escenario ideal para que Ramzi cumpla el propósito con el que llegó al programa del 7: “Inspirar a las personas”.

“Quiero darles el mensaje para que sigan trabajando, sean constantes y disciplinadas con lo que quieren. Los sueños sí se cumplen. Quiero inspirar a las personas para que luchen; todo se puede lograr”, afirmó, diciendo que TCMS representa uno de sus sueños.

La decisión de Tu cara me suena que entristeció a Ramzi

Para poder convertirse en Miriam Cruz, Ramzi tuvo que tomar una decisión que lo entristeció. El participante dice que debió rasurarse la barba que tenía desde hacía ocho años.

“(La personificación) fue realmente un proceso bastante cansado. Lo disfruté. Es muy emocionante. Eso sí, me puso un poco triste tener que quitarme la barba, no les voy a mentir, porque tenía muchos años de no quitármela. Es parte de mí, de mi identidad como Ramzi. Sin embargo, estamos aquí para aprender y para crecer. Si tenemos que quitarnos la barba o las cejas, lo vamos a hacer”, aseguró.

Ramzí se rasuró la barba para darlo todo en su primera imitación de 'Tu cara me suena'. (Teletica para La Nación)

Aunque la barba puede volver a crecer con rapidez, pues no la usaba demasiado larga, es probable que durante la temporada el intérprete deba volver a personificar a otras artistas. De hecho, hay varias que le gustaría imitar, por lo mucho que lo inspiran Ana Gabriel, Yuri, Celine Dion, Britney Spears y Lady Gaga.

Aunque la respuesta sorprenda, por la facilidad y soltura que mostró en escena, Ramzi confesó que nunca antes había personificado a una dama.

“Nunca me había vestido de mujer, creo que todo está en la confianza y en adaptar el papel como tal. Es una responsabilidad y parte del profesionalismo como artista. Estudié mucho el personaje y no te voy a mentir, es una de mis artistas favoritas del merengue”, contó.

Para Ramzi, convertirse en el ganador de la gala fue sorpresivo, pues admite que la competencia está muy reñida. Reconoce el talento de todos sus compañeros. El segundo lugar de la noche lo obtuvo Rosibel Carvajal, quien convertida en Édith Piaf cantó en francés.

“Todos estuvieron increíbles. Realmente me sentí muy emocionado”.

Tras su triunfo, Ramzi ganó ¢3 millones que serán donados al Refugio de Vida Silvestre de la Marina de San Carlos.