‘El hombre gris’: Netflix se gastó $200 millones con tal de hacer una película ‘a la Marvel’

Netflix ya lo sabía. La película El hombre gris (The Gray Man) estaba destinada a la grandeza y a una semana de su estreno lo confirma.

Esta era una de las más grandes apuestas de la plataforma de streaming para este 2022 y, por ello, desde hace dos años la compañía ya venía hablando de la película, cuando anunció que estaría a cargo de los afamados cineastas y hermanos Anthony y Joe Russo, conocidos por ser directores de las exitosas películas del Universo Cinematográfico de Marvel Capitán América: Soldado de Invierno, Capitán América: Guerra Civil, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

La película protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans y que se estrenó el pasado viernes 22 de julio, debutó en el puesto número uno de lo más visto por los suscriptores del servicio en 92 países, y medios internacionales esperan que próximamente alcance algún récord en la plataforma. Aún así, Netflix no se espero más y adelantó que El hombre gris no acaba aquí y por el contrario, esta será tan solo la primera de varias producciones, pues esta cinta se convertirá en una franquicia.

Ryan Gosling interpreta a Sierra Seis, el protagonista de 'El hombre gris'. (Netflix)

Según dio a conocer la compañía el miércoles 27 de julio, ya está confirmada una secuela de El Hombre Gris con el regreso de Gosling y los directores Joe y Anthony Russo, la cual ya está en desarrollo. Además, los planes también incluyen una película derivada “que explorará un nuevo elemento del universo de El hombre gris”. Sin embargo, la trama aún no se ha dado a conocer.

“La recepción que ha tenido El Hombre Gris ha sido increíble. Estamos muy agradecidos del entusiasmo mostrado por los fans de todo el mundo. Debido a que hay tantos personajes maravillosos en la película, siempre habíamos querido que pasara a ser parte de un universo expandido. Estamos felices de que Netflix haya anunciado una secuela con Ryan y un segundo guion del que pronto podremos hablar”, dijeron los hermanos Russo.

Si bien no ha sido tan elogiada por la crítica (que coincide en que esta es tan solo una cinta más de acción), lo cierto es que la producción de poco más de dos horas ha conquistado a los usuarios y prueba de ello es que se encuentra en la posición número uno de las películas más vistas actualmente de Netflix en Costa Rica.

Chris Evans es Lloyd Hansen, un mercenario psicópata que intenta dar casería al protagonista. (Netflix)

Ambiciosa

Netflix apostó todo por esta película y no escatimó en el presupuesto que invertiría en el filme, al punto que hoy El hombre gris es el largometraje más caro del servició de streaming, según dio a conocer The New York Times.

“El servicio de streaming les dio cerca de $200 millones (a los hermanos Russo) para trotar alrededor del mundo y hacer que Ryan Gosling y Chris Evans interpreten a empleados en la sombra de la CIA que intentan matarse entre sí”, afirma The New York Times.

En una entrevista con Tudum de Netflix, los hermanos cineastas confesaron que hacer una de las producciones más ambiciosas de la plataforma fue todo un desafío, no solo por el valor que iba a tener la cinta, sino porque les tocó filmar en plena pandemia, lo que provocó que el proceso para llegar a la post producción fuera aún mas lento.

Sin embargo, esta condición no iba a hacer una excusa para trabajar con la excelencia que los caracteriza.

Anthony y Joe Russo fueron los encargados de adaptar 'El hombre gris' en la pantalla. (Michael Kovac/Getty Images for Netflix)

“Queríamos hacer una película que fuera solo acción implacable de principio a fin, donde un personaje simplemente no tuviera tiempo para respirar y la audiencia no tuviera tiempo para comer sus palomitas de maíz”, afirmó Anthony Russo.

Cotizados

Ryan Gosling y Chris Evans son los peores enemigos y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para acabar uno con el otro... al menos en esta película.

Anthony y Joe Russo, directores del filme, se empeñaron en conseguir a ambas estrellas de Hollywood para protagonizar el ambicioso largometraje de acción.

“La intención es que sea competitivo con cualquier cine y la capacidad de hacerlo con Gosling y Evans es un sueño para nosotros”, dijo Anthony Russo en declaraciones a Deadline.

Los directores querían tener a Ryan Gosling y a Chris Evans en un mismo filme y lo consiguieron en 'El hombre gris'. (Netflix)

En este filme, basado en la novela homónima The Grey Man, de Mark Greaney, Ryan Gosling interpreta a un fugitivo mercenario; mientras Chris Evans a un “colega” que intenta darle cacería.

Para ambos actores este largometraje significó un proyecto importante en sus carreras. Por ejemplo, con esta cinta Gosling regresó a la actuación, pues tenía más de cuatro años lejos de la pantalla. En el caso de Chris Evans, el actor dejó de lado al superhéroe de Marvel (Capitán América) para tomar el papel del villano.

La cinta narra la historia de Court Gentry, mejor conocido como Sierra Seis (Ryan Gosling), un exconvicto reclutado por Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), de la CIA, para llevar a cabo misiones ultra secretas de la agencia. Sin embargo, todo cambia cuando los operativos de Fitzroy quedan bajo el control de Denny Carmichael (Regé Jean-Page). En medio de una misión especial, Sierra Seis descubre accidentalmente oscuros secretos de la agencia.

Rege-Jean Page y Ana de Armas también son parte del nuevo filme de Netflix 'El hombre gris'. (Netflix)

Pero su escape no será tan sencillo, pues su excompañero en la CIA, el psicópata y asesino Lloyd Hansen (Chris Evans), está dispuesto a acabar con él aunque deba recorrer todo el mundo para lograr sus objetivos. Allí se desatara una guerra de balas y una caótica destrucción de ciudades por las que pasan.

“La película es un verdadero mano a mano entre esos dos grandes actores que representan dos versiones diferentes de la CIA, en lo que puede ser y lo que puede hacer”, dijo Anthony Russo a Deadline.