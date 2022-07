Edson Picado: el imitador que le regaló mucha alegría a Roy Solano

El fallecimiento de Roy Solano entristeció al medio periodístico y a todos los televidentes que le admiraron por su vocación, ética y profesionalismo. Una persona a la que le dolió en sobremanera la muerte del periodista de Noticias Repretel fue al imitador Edson Picado, quien desde hace un tiempo le imitaba.

Edson , de 25 años, empezó a imitar a Roy Solano por la admiración que desde siempre sintió por él.

“Yo recibí la noticia con mucha tristeza, me afectó muchísimo el fallecimiento de don Roy Solano. Desde siempre lo he admirado muchísimo, ha sido uno de los mejores periodistas que ha tenido este país. Es increíble el nivel que tenía para cubrir sucesos y cómo se mantenía al aire, me impresionaba y eso me inspiró a imitarlo”, contó el joven.

Hoy Edson le agradece a Dios la oportunidad que tuvo no solo de imitarlo, sino de compartir con él. Atesora aquel momento. Él le contó a la periodista de NC Once, Karina Garay, que quería conocer al periodista que admiraba, pero que no había tenido la oportunidad. Un día ella lo sorprendió presentándole a Roy Solano.

Roy Solano disfrutó bastante la imitación que Edson Picado hacía de él.El joven le rindió homenaje, en vida, al admirado periodista de 'Noticias Repretel'. Foto: Archivo y Cortesía

“Fue un gran momento poder conocer a una persona que siempre había admirado. En ese entonces gracias a Dios don Roy tuvo una reacción muy positiva, estaba muy contento con la imitación. Dijo que me había escuchado, que familiares le decían que me escucharon. Me decía que le daba mucha gracia la imitación, que tenía que hacer la imitación con más canas y me pidió que lo saludara en los programas porque él escuchaba la imitación”, rememoró Edson.

El personaje de Roy Solano empezó a sonar en la radio, en Pelando el Ojo (93.5 FM) y luego apareció en La Matraca, de Repretel.

“Tengo recuerdos que atesoro muchísimo con él de esa ocasión en la que lo conocí. Siento que mi imitación fue un homenaje a él en temporadas atrás del programa”.

Por ahora, Edson está meditando qué pasará con el personaje, pues muchas personas quieren que continúe haciéndolo como tributo. Durante las honras fúnebres del periodista Edson conoció a una persona que le pidió mantener la imitación.

“En el funeral conocí a los familiares y una de ellas se me acercó para pedirme que no lo dejara de imitar (...). Para mí fue muy fuerte ver esa reacción de ellos que me decían que no dejara morir ese recuerdo de don Roy.Yo atesoraré cada recuerdo de él, de la imitación y veremos qué dirá el tiempo”.