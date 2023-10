David Faitelson tras salida de ESPN: ‘No sé si José Ramón Fernández sepa lo que es el agradecimiento’

Polémico, siempre polémico. El periodista deportivo David Faitelson realizó un video de casi 10 minutos en el que con voz serena arremetió contra José Ramón Fernández, su ahora excompañero de ESPN.

En la grabación, el mexicano contó “su verdad” acerca de su renuncia a la televisora norteamericana.

Luego de anunciar su salida de ESPN y de que trascendiera que se va para Televisa, Faitelson, de 55 años, manifestó en el video el sinsabor que le provocó la reacción de José Ramón Fernández ante su renuncia.

David Faitelson y José Ramón Fernández trabajaron juntos por 30 años. Ahora que el primero deja ESPN siente que la reacción de su ahora excompañero fue muy fría. (Pantallazo)

“El tema con José Ramón, después de más de 30 años donde hemos trabajado juntos, hemos hecho programas, donde le he agradecido infinitamente todo lo que ha hecho por mí, lamentablemente, el lunes por la noche, en el estudio, yo lo sentí muy frío. La verdad esperaba un poco más de efusividad de él, pero cada quien lo suyo. No hay ningún problema. Yo sí sé ser agradecido, no sé si José Ramón sepa lo que es el agradecimiento”, empezó su mensaje.

Faitelson y Fernández han trabajado juntos durante tres décadas, primero en TV Azteca y hasta inicios de octubre en ESPN. El periodista mencionó que José Ramón le ha dado todo lo que tiene en su carrera y que por eso siempre fue su defensor incansable.

“Que quede en su conciencia, no hay problema”, agregó.

Siempre manteniendo su tono de voz, el mexicano recalcó que los hijos del conocido Joserra, a quienes describe como tres muchachos maravillosos, hicieron lo que su padre no.

“Su hijo José me llamó por teléfono, es como un hermano para mí. Agradecí mucho sus palabras. Su hija Chunchita, maravillosa, me mandó un WhatsApp que voy a atesorar siempre. Juan Pablo, que estuvo muy activo siempre, al final me dio todo su apoyo en esta decisión. Lo que José Ramón no fue capaz de expresar el lunes en Fútbol picante, sus hijos sí fueron capaces de expresarlo. A ellos los adoro y siempre los voy a defender y creerme parte de su familia”, manifestó.

David Faitelson, exfigura de Fútbol picante y el Cronómetro, de ESPN, dijo que le desea mucha suerte a Fernández y que se mantendrá pendiente, pues sabe que en la cadena se le rendirá “un merecido” homenaje a José Ramón por su carrera.

“Lamentó que él no haya sido agradecido como yo lo he sido”, insistió.

El polémico comentarista David Faitelson buscará revivir su pasión profesional ahora que renunció a ESPN. (Twitter)

David Faitelson se fue a Televisa por el mismo salario de ESPN

En el video, Faitelson aprovechó para hablar acerca de la importancia de los cambios y admitió que la decisión de dejar ESPN no fue sencilla.

Adelantó que ahora, desde un sitio diferente, él seguirá siendo el mismo: polémico y apasionado.

Con respecto a la pasión, dice que muchas veces le hizo falta en su trabajo de los últimos años.

“Extrañé mucho la pasión. Creo que ahora podremos tenerla. Estoy muy entusiasmado. El cambio no me costó. Cuando cambié de TV Azteca a ESPN fue complicado, incluso me llevó al médico: me provocaba ataques de pánico. Ahora lo tomo con mayor madurez. Como dice Luis García: ‘decidir es renunciar.’”

Según el periodista, él renunció a una gran empresa. Seguidamente, volvió a hablar de José Ramón Fernández.

“Renuncié a estar bajo el cobijo, entre comillas, aunque los últimos meses no han sido de cobijo, para nada, de José Ramón. Desde el momento mismo que empecé a colaborar con Tercer grado, se vino una situación que ha sido complicada con José Ramón. Sé quién lo está aconsejando, pero no vale la pena mencionarlo”, aseveró.

Retomando el tema de su nuevo camino, David Faitelson aseguró que no dejaba ESPN por un tema de dinero, pues recibirá la misma cantidad en el nuevo lugar al que va.

“No es tema de dinero, es tema de encontrar un cambio y nuevo reto. Había terminado en una zona de confort: iba de Cronómetro a Fútbol picante. Faltaba esa pasión que yo busco en el periodismo. Voy a tener la oportunidad de hacer lo que más me gusta que es el periodismo deportivo. Ya no me estaba divertido, había perdido la esencia de ir al estudio y realmente disfrutar lo que estoy haciendo. Ahora voy a tratar de recuperarlo”.

La nueva ficha de Televisa agregó que va a seguir criticando y siendo el hombre incómodo que siempre ha sido, eso sí, ahora con el aprendizaje que se lleva de ESPN y siendo más cuidadoso con las relaciones humanas. Trabajará para no caer en “descalificaciones personales”.

“Sigo reconociendo que me equivoco y que puedo mejorar cada día más. A partir de este proyecto vamos a tener oportunidades para hacer lo que me gusta”, dijo el mexicano, quien suma casi cuatro décadas en medios de comunicación.

Para finalizar el video, Faitelson agradeció el apoyo de sus amigos y compañeros del medio. También se refirió a sus infaltables detractores.

“Sigan como detractores, estoy muy contento con ustedes, ustedes están contentos con su posición y seguimos con esa dinámica sin ningún problema. Se puede entender muy bien ese tipo de relación de amor y odio que tenemos. Como dicen en el (equipo de fútbol mexicano) América: ‘ódiame más’”.