¿Cuándo saldría la nueva serie de Harry Potter?

Hace 13 años se estrenaba Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 2, la última película de la adaptación audiovisual del mundo mágico creado por J. K. Rowling en sus ocho libros. Desde entonces, los fanáticos alimentaron su pasión por esta historia con diversas versiones creadas por ellos mismo; ahora, finalmente, ese mundo mágico volverá a la pantalla en una nueva serie y ya se dio a conocer cuándo saldrá a la luz la producción de HBO –que se verá en Max–.

Las expectativas son muy altas respecto al nuevo programa. Las aventuras de Harry, Hermione y Ron supieron conquistar a varias generaciones, primero a través de los libros escritos por J. K. Rowling y lanzados a partir de 1997, y luego con la adaptación al cine, con ocho exitosas películas que aún continúan entre las favoritas de niños y adultos que se adentran en este mundo de la magia.

Por esto, cuando en abril del 2023, mediante un teaser la plataforma de streaming anunció la esperada vuelta de Harry Potter con una nueva adaptación de la historia, se generaron diversas especulaciones. Sin embargo, hasta el momento, los detalles de este renovado universo del niño mago que se enfrenta a la maldad en primera persona se mantuvo con gran hermetismo.

Harry Potter (Archivo)

Fue el propio David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros, Discovery, quien finalmente reveló que el estreno se dará en 2026 y tendrá una duración de diez años en pantalla.

La noticia llegó luego de que el ejecutivo brindara una conferencia telefónica con sus pares en la rendición de resultados del cuarto trimestre de la compañía, donde también celebró el retorno de este querido personaje. Asimismo, confirmó la participación de la autora en este proyecto, al mencionar que mantuvo una reunión con ella, quien aún no realizó declaraciones al respecto.

Este anuncio puso en marcha el proceso de producción de la serie, que si bien ya comenzó aún no se encontró al elenco completo, una tarea difícil por el cariño que se le tiene al cast original. Por el momento, se conoce que tanto Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint no serán los protagonistas en esta ocasión, pero no se descarta que tengan algún tipo de participación, aunque las posibilidades se acortan al conocerse que esta adaptación también será fiel a los libros.

El mundo mágico creados en los libros de Harry Potter sigue conquistando seguidores. (Captura de pantalla Google Earth)

“Creo que van a hacer una nueva serie y otra persona interpretará a Harry, así que sería muy extraño que yo apareciera. Estoy muy emocionado por ver a otra persona haciéndolo. Creo que la saga de libros siempre iba a ser más grande que una versión o una franquicia, así que será genial ver cómo se pasa la antorcha”, indicó Radcliffe en una reciente entrevista a Access Hollywood, dejando en claro que se convertirá en un espectador más de la producción audiovisual, cuya adaptación cinematográfica lo lanzó a la fama cuando apenas tenía 11 años.