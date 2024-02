Harry Potter: Lo que se sabe de la nueva serie de HBO Max

La franquicia de Harry Potter tendrá próximamente su propia serie, la cual será producida por HBO Max, plataforma que a partir del 27 de febrero será conocida simplemente como “Max” luego de la fusión entre HBO Max y Discovery+.

La vicepresidenta de Warner Bros, Rosa Tévar, reveló que la primera temporada verá posiblemente la luz en el 2025. Además, según afirmó la CEO de HBO, el presupuesto será similar al de las series Game of Thrones y House of the Dragon.

De acuerdo con un informe de la revista Variety reportado por el medio colombiano La República, HBO asignó aproximadamente $20 millones para la producción de cada uno de los 10 episodios que conformaron la primera temporada de la serie House of the Dragon.

Por su parte, Game of Thrones inicialmente tuvo un costo de $6 millones por episodio, el cual posteriormente se incrementó a $15 millones por capítulo.

Según anunció la plataforma en abril del 2023 a través de un comunicado de prensa de Warner Bros, “las historias de cada uno de los libros de Harry Potter se convertirán en una serie de una década producida con el mismo arte, amor y cuidado épicos por los que se conoce a esta franquicia mundial”.

El comunicado también afirma que la serie presentará un nuevo elenco destinado a encabezar una nueva generación de seguidores, repleta de detalles fantásticos, personajes entrañables y escenarios dramáticos que fueron apreciados por los seguidores de Harry Potter durante más de veinticinco años.

Recientemente, se revelaron más detalles sobre la mega producción en proceso. La plataforma de streaming anunció la extensión de la serie y los pormenores del proyecto. Según lo informado, la travesía del joven mago en Hogwarts, que revolucionó tanto la industria cinematográfica como literaria en la década del 2000, abarcará siete temporadas a lo largo de 10 años, manteniéndose “fiel en un 100% a la obra literaria”.

Asimismo, se adelantó que será la mayor inversión realizada por Warner en su historia, con la escritora J. K. Rowling ejerciendo como productora ejecutiva y un elenco completamente nuevo.

Si bien muchos fanáticos anhelarían ver un cameo de los antiguos actores de la saga en la nueva serie, Daniel Radcliffe, protagonista de las adaptaciones cinematográficas, explicó en una entrevista con el sitio web ComicBook.com sus motivos para no regresar a la franquicia.

“Tengo entendido que están tratando de comenzar de nuevo y estoy seguro de que quienquiera que lo haga querrá dejar su propia marca. Así que definitivamente no lo estoy buscando de ninguna manera. Pero les deseo, obviamente, toda la suerte del mundo, y estoy muy emocionado de que esa antorcha pase. Pero no creo que se necesite que la pase físicamente”, señaló.

Por otro lado, se seleccionó a destacados creativos para trasladar el universo mágico a la pantalla. El elenco incluye una mezcla de talentos británicos y estadounidenses como Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran y Michael Lesslie. En este sentido, la guionista de la serie Succession, Francesca Gardiner, también emergió como una de las favoritas para el puesto.

Los libros de J. K. Rowling fueron lanzados entre 1997 y 2007, y fueron adaptados al cine en 1999, cuando la autora vendió los derechos cinematográficos a Warner Bros. El rodaje comenzó en 2000, y Harry Potter y la Piedra Filosofal vio la luz en noviembre del 2001.

La saga se convirtió en un fenómeno mundial y allanó el camino para las películas que vinieron después. Además de los parques temáticos en Estados Unidos y Japón, los videojuegos, las convenciones en todo el mundo y la amplia gama de productos, la historia de Harry Potter perdura.

La nueva serie de Harry Potter mantendrá una fidelidad del cien por ciento respecto a las obras literarias.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.