Creadores de Velma, personaje de ‘Scooby-Doo’, confirman que pertenece a comunidad LGBTIQ+

Después de años de especulaciones sobre la preferencia sexual del Velma Dinkley, personaje de la famosa caricatura, Scooby-Doo, oficialmente sus creadores confirmaron que pertenece a la comunidad LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis, intersexuales, queers), pues es lesbiana y se demostrará en la nueva película Trick or Treat Scooby-Doo!

En la nueva entrega, que se estrenará en Cartoon Network el 14 de octubre, Velma se enamorará de una diseñadora de vestuario, Coco Diablo.

En varias de las escenas Velma coquetea con el personaje y de hecho, cuando la conoce, sus gafas se empañan y sus mejillas se enrojecen, mientras la alaga.

En el 2020, James Gunn, encargado del guión de la película live action de Scooby-Doo, estrenada en el 2002, confirmó que Velma es lesbiana; sin embargo, la productora Warner Bros impidió que el personaje lo demostrara.

“En el 2001, Velma era explícitamente gay en mi guión original. Pero el estudio seguía suavizándolo y suavizándolo, por lo que se convirtió en algo ambiguo (la versión filmada), luego se hizo nada (la que fue estrenada) y finalmente tuvo un novio (en la secuela)”.

Ese mismo año, el productor de la serie animada Scooby-Doo! Mystery Incorporated, Tony Cervone, publicó una imagen a su cuenta de Instagram en la que reveló que su versión de Velma también es lesbiana. En la ilustración el personaje aparece acompañada de su amiga y exrival, Marcie Fleach, frente a una bandera del orgulo LGBTIQ+.

“Lo he dicho antes, pero Velma en Mystery Incorporated no es bisexual. Ella es gay. Siempre planeamos que Velma actuase un poco extraña y fuera de personaje mientras salía con Shaggy, por la relación que era equivocada para ella y tenía una dificultad no hablada sobre el por qué. Hubo señales sobre la razón en ese episodio con la sirena y si sigues todo el arco de Marcie, parece claro que podríamos haberlo hecho hace 10 años”, indicó Cervone.

