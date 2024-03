Coyote Peterson, presentador de Animal Planet, relatará sus aventuras en Costa Rica

El reconocido conductor de Animal Planet, Coyote Peterson, está en el país para compartir con los ticos las aventuras que ha vivido recorriendo Costa Rica y el mundo.

Peterson, famoso por sus producciones como Coyote Peterson: Brave the Wild, es una de las personalidades de la cadena Discovery. En la cadena televisiva, el aventurero trabaja en programas llenos de adrenalina mientras viaja a destinos exuberantes y comparte sus experiencias con los animales más fascinantes, extraños e icónicos del planeta.

Además de Costa Rica, Peterson ha viajado por gran parte de los Estados Unidos, Australia, Brasil, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Japón y las Bahamas, explorando sus tesoros naturales. Los resultados los muestra en espacios como Breaking Trail, Beyond the Tide, Dragon Tails, Base Camp, Blue Wilderness, On Location y Coyote’s Backyard.

Coyote Peterson ha visitado Costa Rica en varias oportunidades. En el país exploró su riqueza natural y luego la mostró al mundo. (Captura Instagram)

Como parte de su visita al país, Peterson realizará dos presentaciones, donde compartirá con los espectadores sus experiencias como presentador de Animal Planet y su trabajo de conservación.

“Tratamos de traer a un presentador que ame a los animales y que eduque a través de esa pasión. La idea es que la gente tenga interacción con un nuevo tipo de artista, porque estamos acostumbrados a ir a conciertos, pero pensamos que esta es una experiencia más vivencial en la que la gente podrá estar muy cerca del personaje”, detalla Fauna de Costa Rica, productora a cargo del espectáculo.

Al final de cada presentación, Peterson compartirá con el público presente 30 minutos de preguntas y respuestas.

La primera actividad tendrá lugar el domingo 10 de marzo en el auditorio del Colegio Humboldt, a partir de las 10:30 a. m., mientras que el segundo show será a las 3 p. m. Ambos espectáculos son aptos para todo público.

Las entradas tienen un valor de ¢20.000 y están a la venta a través del sitio web www.passline.com.