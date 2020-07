“Tenemos que proteger como mínimo el 30% del mar para mantener la salud del ecosistema y que hayan peces para la pesca, porque si nosotros no hacemos esto, los peces no tienen dónde reproducirse y se va a acabar la pesca y ese es uno de los problemas que hemos tenido en Costa Rica, porque no tenemos áreas protegidas marinas que nos garantice la condición de peces para la pesca”, dice.