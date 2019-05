“No me gustan los programas donde hay que fingir y este programa me ha dejado ser yo y cada quien aquí es como es y la gente lo percibe así. Ha sido una bendición de Dios. La química entre todos ha sido buenísima, nos queremos y entre todos hay una convivencia sana y bonita. Lo que más me ha sorprendido es el cariño tan grande que hemos recibido de la gente”, apuntó El Mariachi Solís.