“La fuerza creo que viene de mi abuela Carolina. Tengo dos bisabuelas que se llaman Julia (ella se llama Julia Carolina). Mi abuela Raquel, por el lado de mi papá era candela, vaciló hasta que se murió hace siete años. A mí no me da pena hablarle a quien tenga que hablarle. Me gusta que las personas se sientan queridas, amadas. El día que me fui a firmar el contrato a Repretel las señoras que limpian, que conozco hace 20 años, me dijeron: ‘bienvenida otra vez a su casa’. No me gusta hacer distinciones de nada. Me gusta que la gente se sienta querida y apreciada”.