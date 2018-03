Ciao NYC!!! @franklin_liranzo you are ridiculously amazing!! 📷📷📷 love you 😘😘😘 Forever in love with my @gfrancoshoes ❤️👟💃🏼 🥕 hair by @jlrizzou 👂🏻 by @adaaccesorios05

A post shared by Lucia Jimenez (@luciajimenezb) on Mar 5, 2018 at 2:48am PST