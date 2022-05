Lucía Jiménez ganó dos premios en la World Salsa Summit 2018

Lucía Jiménez en el World Salsa Summit 2018. Foto: cortesía de Lucía Jiménez.

En Miami, la bailarina tica Lucía Jiménez cosecha dos triunfos mundiales durante la competencia mundial World Salsa Summit 2018.

Jiménez informó a sus fans en Facebook de que, durante las competencias del jueves, obtuvo el campeonato en las categorías profesionales de Just Chacha y Just Bachata. En la categoría de Three Dance Challenge (con salsa, bachata y chachachá), obtuvo el segundo lugar.

"Esta es la cuarta vez que asisto a este mundial", aseguró Jiménez en un mensaje de audio para Viva. "Este es mi décimo mundial entre los que he asistido, en diferentes partes del mundo. Siempre sostengo que competir es de valientes y es la mejor manera de conocerse a uno mismo".

"El miércoles fue un día difícil porque viajé y ese mismo día tuve que competir como solista femenina, fueron tres rondas y llegué hasta la final. Debo de haber quedado entre las seis mejores. El jueves me tocó competir con mi pareja profesional de bailar, Franklin Liranzo que vive en Nueva York y, desde hace seis años, tengo esta relación de baile a larga distancia", explicó la bailarina.

Con estos títulos, Jiménez alcanzó un total de cuatro campeonatos mundiales en competencias mundiales. En el 2015, ganó como solista en el World Salsa Summit y en el World Salsa Open en Puerto Rico.

¡Campeones mundiales de las categorías Just Bachata y Just Chacha! Además somos subcampeones de la categoría Three... Posted by Lucía Jiménez CR on Friday, January 5, 2018

"Hemos estado trabajando, año tras año, por ganar las categorías que ganamos en esta ocasión. En Just Bachata y Just Chacha uno tiene que improvisar, ponen canciones que uno no sabe cuáles van a ser, básicamente hay que demostrar que dominas el ritmo y que captas la atención del público y jurado. Obtuvimos el segundo lugar en una categoría similar pero que incluía bachata, salsa y chachachá", explicó Jiménez sobre la competencia.

El viernes, Jiménez también compitió con su estudiante tico Danny Fallas en una categoría de profesional y amateur de salsa. La pareja obtuvo el segundo lugar.

Hoy les quiero presentar a este gran compañero: Danny Fallas. Un chico que depositó su confianza en mí y en mi... Posted by Lucía Jiménez CR on Saturday, January 6, 2018

En este video de YouTube puede ver la participación solista de Lucía Jiménez en el World Salsa Summit 2018.