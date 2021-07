Arrestan a ex actor de los 'Power Rangers' por ataque mortal con una espada

Premiere Of "Dirty Love" - Arrivals Ricardo Medina Jr. interpretó al Power Ranger rojo en 'Power Rangers Wild Force' en el 2002 y luego a Deker en 'Power Rangers Samurai'. (Tomada de Variety.)

Palmdale, California

Un ex actor de la serie de televisión Power Rangers fue arrestado como sospechoso de haber matado a su compañero de vivienda con una espada.

Funcionarios de la oficina del jefe policial del condado de Los Ángeles indicaron que Ricardo Medina Jr., de 36 años, fue encarcelado este domingo por la muerte de Joshua Sutter.

Los investigadores señalaron que ambos discutieron el sábado en la tarde y ello derivó en una pelea.

Indicaron que Medina se retiró a su recámara con su novia, pero cuando Sutter ingresó a la fuerza en la habitación, Medina tomó una espada que tenía cerca de la puerta y se la enterró a su compañero en el abdomen.

Luego llamó al servicio de atención de emergencias y esperó la llegada de ayuda.

El actor interpretó al Red Ranger en Power Rangers Wild Force en el 2002 y posteriormente a Deker en Power Rangers Samurai.

