Alonso Solís, de Noticias Repretel, cumplirá un gran sueño periodístico

Alonso Solís Barrantes, de 38 años, siempre quiso ser periodista. Estudió en la Universidad de Costa Rica y, mientras se formaba, tuvo la oportunidad de hacer práctica en la redacción de Radio Reloj: ¡no lo podía creer! Estaba tan emocionado y disfrutaba lo que vivía sin imaginar que unos 15 años después lograría uno de sus más grandes sueños periodísticos.

El periodista ha trabajado en radio (Noticias Monumental), en las noticias de NC Once y en las de Repretel. En los últimos tres años, ha sido presentador de la edición matutina de Repretel y, además, ha laborado como reportero cubriendo todo tipo de fuentes. En el medio periodístico es uno de los profesionales más destacados.

Este jueves 9 de febrero, Solís vivirá una nueva etapa profesional, pues tras la salida de Joselyn Alfaro, quien regresa a trabajar al Instituto Nacional de Seguros (INS), el comunicador asumirá la jefatura de Información de la edición estelar de Noticias Repretel. Él ha trabajado 10 años para este noticiario.

Alonso Solís, de 38 años, asume a partir de este jueves 9 de febrero la jefatura de información de la edición estelar de 'Noticias Repretel'. Además será el presentador de las noticias de mediodía, afianzando su presencia en pantalla. Foto: Repretel para LN

Randall Rivera, director de Noticias Repretel, comentó las razones que lo llevaron a tomar la decisión de ascender a Solís.

“Alonso tiene dos características fundamentales: es muy inteligente y entregado al trabajo. Compartí con él en Noticias Monumental (medio que antes dirigía Rivera). Este nombramiento tiene una connotación integral: él es de la casa, lleva más de 10 años de trabajar en Repretel. Es muy dinámico”, detalló el director.

Y agregó: “Si bien la salida de Joselyn Alfaro nos golpea un poco, en la redacción tenemos las herramientas internas para completar todos los puestos”. Además, adelantó que pronto se sumará una periodista que acompañará a Solís en la presentación de las noticias del mediodía.

Rivera añadió que el ascenso de Solís contribuirá con el remozamiento que realizan a las ediciones de Noticias Repretel.

Oportunidad para crecer Copiado!

A juicio de Solís, este trabajo es la oportunidad ideal para continuar creciendo en Noticias Repretel.

“He cubierto todas las fuentes, pero mi fuerte ha sido Infraestructura y Obra Pública. (...) Esto me pone muy feliz. Si me devuelvo 15 años, veo aquella oportunidad cuando me permitieron hacer práctica en una redacción; eso fue lo más maravilloso que me pasó en ese momento. Ver ahora que presento ediciones importantes y ser jefe de Información me parece surreal. Siempre lo había soñado. No pensé que se hiciera realidad tan pronto”, comentó.

El originario de Santa Bárbara de Heredia conversó con La Nación acerca de cómo asume este desafío profesional, lo que espera aportar y de su vida personal.

Alonso es la persona más joven de Noticias Repretel en asumir una jefatura de Información. El viernes 3 de febrero, sin saberlo, hizo su último reporteo y pase en vivo. Ahora, está listo para su nueva responsabilidad.

Joselyn Alfaro regresa a la tele: es la nueva presentadora de ‘Noticias Repretel’

-¿Qué representa para usted esta oportunidad?

No es solo crecimiento profesional, es un crecimiento como persona. Es consagrar todos estos años de crecimiento, que me reconocen aquí mismo la empresa. Mis jefes me dan esta responsabilidad. Es un orgullo completo.

-En tiempos de tanta celeridad y desinformación, ¿cuál será su principal objetivo como jefe de Información?

Me adapto muy bien a la forma de trabajar de Repretel, que es estar del lado de la gente. El hecho de trabajar tanto tiempo en la calle, de dar cobertura a tantas fuentes cambia la perspectiva como periodista y de cómo presentar información, con el fin de ponerse del lado de la gente.

“Esa experiencia es lo más sagrado que tengo. Esto es mi sueño, pero es una gran responsabilidad. Asumo en conjunto con compañeros de redacción para seguir creciendo. Noticias Repretel se enfrenta a una evolución necesaria y que me entusiasma hacia un nuevo Repretel que ya tiene cambios positivos en cuanto a contenido”.

Randall Rivera lidera desde hace más de un año el equipo de Noticias Repretel y ha estado remozando las diferentes ediciones. Tras la salida de Joselyn Alfaro (de morado), Alonso Solís asume un nuevo reto profesional. Repretel para LN

-¿Qué cree que aportará a Noticias Repretel y al periodismo de Costa Rica?

Frescura, los pies en la tierra y estar del lado de las personas. Esas son las cosas vitales.

“En cuanto al periodismo, hay muchísimas oportunidades. Hay personas que lo están tomando como algo (el periodismo) que está muriendo, algo que no es ni remotamente cierto porque cada vez queda más en evidencia que se necesitan medios de comunicación que den a conocer la información veraz y oportuna.

“Actualmente, se ven muchas iniciativas independientes. Más allá de las personas que trabajan en medios tradicionales y grandes, ver todas estas iniciativas motivan mucho a seguir haciendo esto. Yo quiero seguir haciéndolo el resto de mi vida”.

-¿Cómo veremos su estilo plasmado en la edición estelar?

Mi estilo es muy fresco y no tan cuadrado. Eso lo reflejo a mediodía a la hora de hacer entrevistas, a la hora de presentar y explicarles a las personas de manera sencilla.

“He desarrollado a lo largo de años el poder sintetizar y dar información veraz y oportuna. En tiempos con tanto bombardeo, se necesita que la información sea concreta y apegada a la verdad. Eso podemos aportar”.

-La esencia de Noticias Repretel es estar del lado de las personas, informar con cercanía. ¿Qué puede esperar la audiencia de su parte en este nuevo puesto?

Vamos a seguir acrecentando ese contacto con las comunidades, salir del Área Metropolitana para darle a conocer a la gente lo que pasa en las costas de nuestro país... El trabajo con el periodista de campo se ha desvirtuado mucho en los últimos años y hay que apostar al trabajo porque la noticia está en la calle, con las personas que las viven todos los días y eso es lo que se puede esperar de Noticias Repretel. Que refleje lo que están pasando los costarricenses en temas económicos, políticos, temas de infraestructura...

-Hablando más personalmente, ¿qué podemos saber de Alonso Solís? ¿cuáles son sus pasiones?

Me gusta trabajar, paso trabajando mucho tiempo. Ahorita, me estoy adaptando porque durante los últimos años estuve trabajando en la edición matutina, entonces me levantaba a las 3:40 a. m. para venir a trabajar. Tengo que cambiarlo; me adaptaré al nuevo horario para adaptar mi vida personal.

“Paso mucho tiempo con mi familia. Ellos son de Heredia. Me gusta mucho leer. Hacer actividad física; vivo cerca de La Sabana, entonces me gusta ir a correr. Vivo solo y me desvivo por mis dos sobrinos”.