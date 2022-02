Joselyn Alfaro regresa a la tele: es la nueva presentadora de ‘Noticias Repretel’

La posibilidad de crecer como profesional, de asumir nuevos retos y de unirse a un noticiero que admira por “su cercanía con la gente y su contenido de calidad” son algunos de los factores que hicieron que la periodista Joselyn Alfaro renunciara como jefa de prensa del Instituto Nacional de Seguros (INS, donde tenía una plaza fija) para unirse a Noticias Repretel a partir del lunes 21 de marzo.

Joselyn Alfaro llega a Repretel luego de que la periodista y presentadora Jennifer Segura renunciara y en el noticiero realizaran una restructuración. Es por esto que habrá una nueva conductora de las mañanas de las noticias del 6 (están por definir quién será). Alfaro presentará, junto a Laura Brenes, la edición meridiana y además coordinará la entrega nocturna, informó Randall Rivera, director de Noticias Repretel.

“A Joselyn la conozco como periodista de cuando compartimos reporteo hace años, pero además es una figura que siempre me llamó la atención por la empatía que genera en los televidentes. Es una periodista capaz de hacer una cobertura sólida y generar trabajos de coordinación también. Ella va a compartir la jefatura de información con una muy buena periodista que es Mercedes Agüero, ella tiene a cargo la edición meridiana y Joselyn la vespertina”, comentó Rivera. Él destacó su satisfacción por cómo se ha fortalecido el equipo de trabajo que lidera desde el 23 de noviembre.

. La periodista Joselyn Alfaro se reencuentra con las noticias televisivas: ella es la nueva presentadora de Noticias Repretel. Foto: NR para LN

Un desafiante regreso

Joselyn Alfaro renunció a los medios de comunicación en el 2014 y tras siete años de ser ficha de Telenoticias, de canal 7. Allí se desempeñó como reportera y años más tarde como presentadora. En aquella ocasión, la propuesta de unirse al Ministerio de Seguridad Pública llegó en un momento en el que pensaba en nuevas formas de hacer periodismo; de hecho se autodenomina una mujer de retos.

En esa cartera estuvo por dos años, luego trabajó en Presidencia, más tarde en el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión social y recientemente en el INS.

“No puedo negar que estoy un poco asustada luego de estar ocho años fuera de la televisión. Creo que es normal tener nervios y aunque suene trillado no tengo duda de que lo que bien se aprende nunca se olvida”, aseguró Alfaro, quien asegura que en su vida profesional es más arriesgada pero en la personal es comedida, eso sí, en ambos ámbitos destaca su hiperactividad.

A nivel personal, esta oportunidad laboral la motiva porque por los horarios podrá regresar a vivir a Grecia, lugar del que es originaria, donde viven sus padres y en el que construyó su hogar junto a su esposo.

--¿Qué la convenció de volver a la televisión, un medio del que se separó en el 2014?

–Me gusta mucho el trabajo que han venido realizando en Repretel. Actualmente me parece que el noticiero tiene un rumbo bastante interesante con una propuesta que ofrece contenido de calidad. Se nota la diferencia en el trabajo de producción y esa cercanía con la gente que les ha caracterizado por 24 años con su lema de ‘Estamos de su lado’. Esa cercanía es bien interesante y me llama poderosamente la atención.

“Hay un equipo de trabajo bastante sólido, liderado por don Randall (Rivera), también con doña Grettel (Alfaro), son reporteros de lujo. Unirme a ese equipo de trabajo sin duda es un motivo de mucha ilusión. Son personas que han ejercido esta profesión por muchos años; estoy segura de que puedo aprender mucho de ellos y aportarles.

--¿Cómo se siente al estar tan cerca de regresar?

–No puedo negar mis sentimientos. Por esa transparencia que ha caracterizado mi carrera profesional no niego que claramente estoy asustada, que ocho años fuera de la televisión no pasan en vano. Estoy con toda la ilusión de ser parte de este gran equipo y de seguir haciendo un trabajo de calidad junto a ellos.

--Cuando se separó de los medios de comunicación tenía 28 años. ¿Con qué nuevas experiencias regresa?

–Ha sido muy interesante porque el paso por la función pública me ha permitido fortalecerme muchísimo como profesional(...). Ha sido bastante enriquecedor. En particular en el INS ha sido muy bueno, es una empresa pública en competencia y aprendí que el cliente está en el centro de la estrategia, en el caso de Repretel la persona está en el centro del trabajo que haremos día a día.

“Entonces hay una similitud muy interesante de siempre poner a las personas en la base de todo y pensando además de que lo que hacemos tiene que generar valor. En el caso de las noticias tienen que educar, informar o entretener”.

–Años atrás dijo que la emocionaban los desafíos. ¿Cómo se prepara para enfrentar este en el que además de presentar noticias será jefa de información?

–Yo soy muy lanzada a los retos. Creo que eso me ha caracterizado. (...) Días atrás le decía a don Randall que claramente hay un temor porque nunca he ejercido como jefa de información. Sin embargo, hay un trabajo de años que estoy segura me ha fogueado para asumir este reto y formar parte de este equipo y hacer equipo con ellos y seguir brindando un trabajo muy de utilidad, especialmente a las comunidades.

“Reitero: no puedo negar que tengo susto, pero se apacigua con la ilusión y las ganas de ser parte del equipo. Si uno se pausa y duda, no crece, aunque podría parecer arriesgado, hay entusiasmo de seguir creciendo y seguir aportando con mi trabajo y poniéndolo al servicio de la gente. Al final esa es la misión del periodismo”.

. Josely Alfaro, hoy de 35 años, además de presentadora, será jefa de información de la edición vespertina de Noticias Repretel. Foto: NR para LN

–¿Qué valoró para tomar la decisión?

–Normalmente estoy acostumbrada a hacer cambios bruscos. En mi vida profesional ha sido interesante. Si no da miedo el reto no es suficientemente grande. Así es para mí. Estoy asustadísima, pero me gusta.

“El reto es significativo y grande profesionalmente. Nunca he ejercido como jefa de información. Conversé con profesionales, periodistas con experiencia, y tuve todo tipo de comentarios: algunos me dijeron ‘está loca’ y otros dicen que (está bien porque) me salí muy pronto (de la televisión). La verdad es que aunque hubo todo tipo de comentarios, lo vi con mi esposo, con mis papás pero finalmente fui yo la que me lancé.

–Su fuerte eran los temas judiciales. Ahora vuelve a coordinar una agenda nacional con variedad de fuentes. ¿Qué emociones y expectativas tiene?

–Estuve vinculada a algunas fuentes específicas en el pasado, mi paso por otras empresas me permite tener una visión más amplia, ser mucho más crítica. La muchacha de 25 años que trabajaba en canal 7 es muy diferente a esta mujer de 35 años que asume este reto. Estos años fuera me han permitido tener una visión más integral.

–Usted me mencionaba a don Randall y a doña Grettel, pero qué hay de los compañeros, hay algunos que la harán sentir más acogida?

–Conozco a todos. Hay muchos suceseros con los que compartí en el pasado: Roy Solano, Gustavo Díaz, Carlos Láscarez, todos estos muchachos compartían calle conmigo. Fueron parte de mis inicios. Es una oportunidad muy bonita para volver a trabajar con ellos.

“También hay chicos nuevos y es maravilloso que la empresa les dé esta oportunidad. Cuando vas saliendo de la U te piden experiencia y si no es por empresas como Repretel que le abren las puertas a muchachos jóvenes pues no tendrían cómo empezar a hacer sus primeras armas.

--¿Qué tipo de líder quiere ser y cómo le gustaría aportar su estilo en las noticias?

–(...) No es que venga a cambiar mayor cosa. Me parece que puedo, junto con ellos, y más allá del contenido que ya es bueno, ayudar a fortalecer este equipo, sentirnos parte de la empresa y orgullosos de generar contenido de calidad para los costarricenses. Creo que en general hace falta ese orgullo que sentían los periodistas por su trabajo. Tiene que despertar. Has visto todo este tema de las fake news, hasta que da cosa.

“Tengo la tarea interesante de revivir el amor por la profesión y ese cariño por la empresa. Sentirnos orgullos de decir: ‘soy periodista y además trabajo en Repretel”.

. Joselyn junto a su esposo Juan Diego Maffio, con quien se casó el 25 de diciembre del 2021. Foto: Joselyn Alfaro para LN

--¿Cómo vislumbra su vida profesional?

–Al lado de un gran equipo de trabajo. Espero que todos los compañeros se sientan a gusto con mi incorporación y que me hagan parte tan pronto como se pueda. He sido muy trabajadora y espero seguir aportando con mi trabajo. Es la oportunidad de crecer y poner mi servicio a la orden del equipo de trabajo que me retará y espero hacer lo mismo con ellos.

Su vida personal

--Ahora en un plano más personal, ¿cómo es su vida actualmente? En diciembre trascendió que se casó.

–(rRsas). Me casé en diciembre. Tengo una pareja con quien convivo desde hace ocho años y tomamos la decisión de casarnos. He estado viviendo entre Grecia y San José pero ahora con el cambio de horario voy a irme a vivir a Grecia. Eso también me tiene super ilusionada. El lugar te ofrece mucha tranquilidad.

“Mi esposo trabaja en una empresa familiar que genera encomiendas para Guanacaste.

–Sin intención de ser indiscreta, pues el tema es una decisión muy personal y siempre hay diferentes circunstancias en las parejas, ¿qué piensa de la maternidad?

–No es una cosa que esté cerrada en este momento, pero no es que tenga una posición sobre eso ahorita. Será lo que Dios quiera, no es que estemos interesados en tener un hijo ya, pero tampoco estamos cerrados. Profesionalmente creía y creo que tengo unas etapas que quemar antes de ser mamá. Si puedo serlo, lo seré y si no, lo aceptaré.