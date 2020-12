Además, según la agencia de noticias, el disco editado de Glory ha sido un pegue desde que se lanzó al mercado. Ya estaría en el top 10 de iTunes, con temas como Swimming In The Stars y Mood Ring (By Demand)”. Pero sin duda la producción está para más y el lanzamiento de Matches le dará un nuevo aire; está por verse hasta dónde llegará.