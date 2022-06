‘Stranger Things’: los éxitos de los años 80 que la cuarta temporada vuelve ‘poner de moda’

Kate Bush fue la inesperada sorpresa que Stranger Things colocó de nuevo bajo los reflectores. Si bien la cantante británica ya tiene una carrera hecha en la música, la exitosa producción ha hecho que la artista conquiste a nuevos públicos.

Así ha quedado demostrado tras el primer capítulo de la afamada serie de ciencia ficción, ambientada en la década de 1980 y en el que se puede escuchar el tema Running Up That Hill, que fue el primer sencillo de su álbum Hounds of Love. El tema ha gustado tanto entre el púbico que se ha vuelto viral en las redes sociales.

Además, el tema de la intérprete de 63 años, ya se encuentra entre las canciones más escuchadas en Spotify Costa Rica, ubicándose en la posición número 39.

Kate Bush es una de las grandes favorecidas con la nueva temporada de 'Stranger Things'. (Netflix)

Running Up That Hill es una canción de 1985 que en su momento gozó de bastante éxito.

No obstante, esta no es el único clásico que Stranger Things ha logrado destacar en su nueva temporada, pues también se encuentran temas como You Spin Me Round (Like a Record), de Dead or Alive (1985); Pass the Dutchie, de Musical Youth (1982); y Psycho Killer, de Talking Heads (1977).

[ ‘Stranger Things’ se prepara para el inicio de su esperado final ]

Desde su primera temporada, la serie ha tratado de destacar éxitos de hace más de tres décadas atrás. Estos son las canciones que sonaban en la década de 1980 y que la cuarta temporada de Stranger Things ha vuelto a “poner de moda”.

1. Running Up That Hill - Kate Bush (1985)

2. You Spin Me Round (Like a Record)- Dead or Alive (1985)

3. Play With Me - Extreme (1989)

4. Detroit Rock City- Kiss (1976)

5. Psycho Killer- Talking Heads (1977)

6. Pass the Dutchie- Musical Youth (1982)

7. Object of My Desire- Starpoint (1985)

8. Rock Me Amadeus- Falco (1985)

9. Tarzan Boy- Baltimora (1985)