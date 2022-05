‘Stranger Things’ se prepara para el inicio de su esperado final

La espera y el esfuerzo de muchos meses finalmente verán resultado este viernes, en Netflix.

Nueve guiones, más de 800 páginas y casi dos años de rodaje le tomó a los hermanos Duffer crear la última temporada de Stranger Things, que se dividirá en dos partes. La primera se estrena este 27 de mayo con la promesa de ser mucho más oscura y espeluznante que las anteriores.

Los nuevos capítulos van sobre cómo Eleven y sus amigos Mike, Will, Lucas, Dustin y Max intentan lidiar con los problemas de la preparatoria. Mientras eso sucede, aparece la extraña muerte de una joven en el pueblo.

Además de lidiar con las huellas del pasado, los seis chicos tendrán que resolver el misterio del lado oscuro, que no deja de atacar a la gente. También deben adaptarse a un entorno lleno de problemas familiares, sociales y personales.

[ Las series del 2022: ‘El Señor de los Anillos’, ‘House of the Dragon’, ‘The Last of Us’ y mucho más ]

'Stranger Things' alcanza su cuarta temporada, con mucha expectativa. Foto: Netflix

“En esta temporada Once creció, su flequillo creció, su relación con su novio Mike creció, de eso se trata esta temporada, de cómo se convierten en quienes son en un entorno diferente”, señaló Millie Bobby Brown en un comunicado, quien da vida a Eleven.

Por su parte Noah Schnapp, quien encarna a Will Byers, comentó: “Creo es que es bueno ver el lado sensible de cada personaje y la serie lo hace tan bien que por eso es tan exitosa, porque es muy fácil relacionarse con cada personaje, ofrece algo diferente para que un fan se conecte y sienta que las cosas más extrañas le pueden pasar. Yo creo que esa es la belleza de nuestro material”, contó Noah Schnapp, quien encarna a Will Byers.

La quinta y última tanda de episodios llegará el 1 de julio a Netflix.

Advertencia por sensibilidad

Antes de su estreno de medianoche y luego del tiroteo mortal en la escuela en Uvalde, Texas, Netflix agregó una advertencia de contenido a la cuarta temporada de Stranger Things.

La advertencia dice: “Filmamos esta temporada de Stranger Things hace un año. Pero dado el trágico tiroteo reciente en una escuela en Texas, los espectadores pueden encontrar angustiosa la escena inicial del episodio 1. Estamos profundamente entristecidos por esta violencia indescriptible y nuestros corazones están con todas las familias que lloran a un ser querido”.

Esta tarjeta de advertencia, según han reportado medios internacionales, aparecerá antes del resumen de la temporada 3 que se reproduce automáticamente al comienzo del episodio 1 de la temporada 4. La advertencia la verán solo espectadores en los EE. UU.