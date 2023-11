Samantha Pan: La tiktoker que vive en Alemania y mantiene su corazón en Costa Rica

Con solo 22 años, Samantha Pan decidió perseguir su sueño e irse a estudiar a Ulm, Alemania, país reconocido en el campo del diseño industrial. Al poco tiempo consiguió trabajo en esta profesión y ahora reside allá, compartiendo su vida en redes sociales.

Con más de 42.000 seguidores en TikTok, plataforma en donde empezó publicando videos de moda en el 2020, Pan ha evolucionado en los temas que le transmite a su audiencia. Ahora incorpora su fascinación por los idiomas y elementos de su cotidianeidad al vivir en otro país.

No obstante, a pesar de la alegría que le brinda estudiar y trabajar en Alemania, Pan también enfrenta las dificultades de apartarse físicamente de Costa Rica y de adaptarse a una nueva cultura. Ella dice que tiene el corazón partido en dos zonas horarias.

Samantha Pan sobre el desgarre de salir de Costa Rica

“Es dejar todo lo que uno ha construido, en mi caso desde hace 22 años. La palabra no es difícil, sino que es desgarrador (...). Yo estoy al tanto con mi familia, mis amigos y toda la situación costarricense al 100%, pero también estoy presente en donde están mis pies. Es como querer mantener dos vidas, que muchas veces no es posible y termina siendo un duelo”, expresó.

En entrevista con La Nación, la joven compartió que su afán no es influenciar a las personas o tratar de venderle ideas a sus seguidores en Tiktok. En cambio, solo disfruta de compartir su realidad, con lo bueno y lo malo, en su videoblog personal.

Ahora, al publicar cada video, lo que más la sorprende es que las personas siguen su vida con interés y la convierten en una especie de novela. Por ejemplo, constantemente le preguntan con intriga sobre cuando regresará a Costa Rica, como si fuera un próximo capítulo de televisión.

Samantha Pan nunca había visitado Alemania antes de irse a vivir a ese país. Anteriormente, viajó por poco tiempor a Europa con su familia, pero no cruzó a suelo alemán. (Instagram Samantha Pan)

Convicción de Samantha Pan por vivir en Alemania

El anhelo de la joven por estudiar en Alemania surgió desde el 2019, cuando ingresó a la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial, en el Tecnológico de Costa Rica (TEC). Uno de sus profesores le instó a buscar oportunidades en el extranjero, inculcándole que los profesionales europeos no son superiores a los costarricenses.

“Uno a veces, como tico, no sé por qué, se pone debajo de los demás (...). Yo tenía 18 años en ese entonces y sí, siempre había pensado que por alguna razón las personas eran mejores en Europa. Es un pensamiento que saqué de mi cabeza y lo aplasté, porque no es verdad”, comentó.

Durante la pandemia de la Covid-19, como una manera para aprovechar su tiempo libre, Samantha comenzó a estudiar el idioma alemán. Empezó con aplicaciones gratuitas en su celular, luego ingresó a un instituto de idiomas y ahora tiene el certificado de B1 en alemán.

La costarricense Samantha Pan habla 5 idiomas: español, inglés, mandarín, alemán y taiwanés. (Instagram Samantha Pan)

Tres años después, en febrero del 2023, Pan viajó y se instaló en este país europeo, luego de concursar y ganar un espacio de intercambio por un semestre en la Universidad Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd.

Al llegar, el mayor choque cultural que encontró fue el cambio de ritmo de vida. Inicialmente, pensó que iba a tener que demostrar muchísimo de sí misma para destacar en otro país, pero rápidamente se percató que el estilo en esa ciudad es realmente relajado.

“Yo no me lo esperaba. Para mí, en Costa Rica la vida es rápida, es ajetreada y como es pequeña, hay competencia y a veces es difícil destacar. En Alemania, me he enamorado de esa paz de poder hacer lo que uno quiere sin sentir presión de los demás”, agregó.

Estando allá, decidió continuar con su proyecto de graduación (el requisito final para obtener el grado de licenciatura) en Alemania. Después de postularse para múltiples empresas, consiguió un trabajo de tiempo completo en diseño de exhibiciones digitales para museos.

Si bien su plan no es abandonar Costa Rica por completo, sí le recomienda a los ticos que quieren viajar que mantengan su propia motivación, enfocándose en sí mismos y no dejándose influenciar por las experiencias de los demás.