RBD: Anahí experimenta sangrado en el oído y problemas de audición

Anahí, integrante del grupo RBD, compartió a la prensa mexicana que enfrentó numerosas dificultades y su capacidad auditiva estuvo limitada durante el concierto de la banda en Texas, lo que le generó preocupación en relación con su desempeño en el espectáculo.

“Ay, no oigo nada (...) la sufrí mucho, ¿se notó mucho verdad?, que estaba agarrándome, pero, es que mira, cuando me pongo el monitor, no oigo nada y el otro día me sangró otra vez. Cuando me lo quito, oigo, gracias a Dios los gritos, entonces no oigo la música, entonces no me puedo afinar, y según yo no sé si estoy cantando bien o no”, dijo la cantant al programa Ventaneando.

El monitor de audio es un tipo de dispositivo utilizado por los artistas para aislarse del ruido externo de los espectáculos. En varios videos de los asistentes al evento se ve a la interprete de Mía Colucci tocar el mismo constantemente. Lo que más preocupa a la artista es que se le dificulta afinar su voz, ya que no puede percibir la música adecuadamente durante los conciertos.

La lesión del intérprete de Sálvame ocurrió mientras realizaba pruebas de sonido para la gira Soy Rebelde Tour. Lo que sucedió fue que se perforó el tímpano cuando se le rompió un molde de auricular in-ear.

Durante los meses de ensayos previos al show, Dulce María, otra integrante de RBD, informó a los medios que su compañera estaba redoblando esfuerzos. Aunque el progreso de Anahí no quedaba claro día tras día, se mencionó que la recuperación auditiva sería gradual, dado que su oído necesitaría tiempo para sanar.

